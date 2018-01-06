В оборонному замовленні цього року в 4 рази збільшується кількість протитанкових комплексів – Президент

Рада національної безпеки і оборони, під головуванням Президента Петра Порошенка, обговорює державне оборонне замовлення на 2018 рік. Глава держави повідомив, що цьогоріч буде збільшено кількість протитанкових ракетних комплексів.

«Я мав можливість безпосередньо поспілкуватися із командувачами АТО, з командирами бригад і можу сказати про ті пріоритети, які українські воїни, українські герої поставили переді мною, як перед Президентом і Верховним Головнокомандувачем – це мають бути новітні протитанкові комплекси, при чому як українського виробництва – «Стугна», інші, так і іноземного виробництва», - сказав Петро Порошенко.

«Сьогодні можу сказати, що протитанкове озброєння, його кількість збільшується в чотири рази. І все це має бути безпосередньо в АТО. Ми не маємо аж ніяк знижувати рівень боєздатності наших частин», - наголосив Президент.

Він також акцентував увагу на тому, що завдяки продуктивній роботі влади Україна отримає протитанкові ракетні комплекси від США. «Внаслідок копіткої роботи нашої команди ми сьогодні маємо позитивну новину, що протитанкові комплекси «Джевелін» нам будуть поставлені в якості оборонного озброєння за рахунок фінансування Сполучених Штатів Америки», - констатував Глава держави.

«Друга позиція, яка пріоритетно була поставлена воїнами – це засоби радіоелектронної боротьби. У нас має бути можливість захистити українські позиції від ворожих безпілотних літальних апаратів і забезпечити радіоелектронну підтримку діяльності наших військ», - підкреслив він.

Глава держави наголосив, що у державному оборонному замовленні втричі збільшені витрати на закупівлю найсучасніших засобів радіоелектронної боротьби. При чому як українського, так і іноземного виробництва.

Президент зазначив: «Дуже ефективно напрацьована технологія використання безпілотних літальних апаратів, координація із нашими системами артилерії та розвідки. І кількість БПЛА у нас буде збільшена у 4,5 рази». Він додав, що цей напрямок також знаходиться серед пріоритетних.

«Можу наголосити, що забезпечення антиснайперськими комплексами буде збільшено у 10 разів», - також повідомив Президент.

Петро Порошенко нагадав про дуже вдалі випробування ракетного комплексу «Вільха» та підкреслив, що поставлено завдання, щоб у 2018 році завершили процес випробувань і розпочали виробництво «Вільхи» для того, щоб різко підвищити і точність, і відстань, на яку можуть бути нанесені удари.

Петро Порошенко також повідомив, що загалом основні показники державного оборонного замовлення цьогоріч значно збільшено. «Я думаю, що це дуже переконливо свідчить про ту відстань, яку наша держава пройшла з часів 2014-2015 років. У 2018 році фінансування державного оборонного замовлення збільшено до 21 з лишком мільярда гривень», - наголосив він, додавши, що у порівнянні з 2017 роком це фінансування зросло на 37%.

«Це і є характеристика тих пріоритетів, які я, як Президент і Верховний Головнокомандувач, Парламент, Уряд сьогодні демонструємо для збільшення обороноздатності нашої держави», - також сказав Петро Порошенко, підкресливши, що від ремонту техніки, яка дісталася у спадок в небоєздатному вигляді, нині нарешті Україна потроху переходить до розробки різних видів озброєнь.