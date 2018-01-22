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В Україні буде створено ефективну систему захисту та стимулювання інвесторів – Президент у Давосі

25 січня 2018 року - 11:33

В Україні буде створено ефективну систему захисту та стимулювання інвесторів – Президент у Давосі

В Україні буде створено ефективну систему, яка працюватиме на захист інвесторів та заохочуватиме до інвестування. Про це Президент Петро Порошенко заявив на «Українському сніданку» у Давосі, де проходить 48-ме щорічне засідання Всесвітнього економічного форуму.

Зокрема, плануються зміни до податкового законодавства, за яким оподатковуватиметься лише капітал, який виводитиметься із держави. Кошти ж, що залишатимуться і працюватимуть в середині країни, від оподаткування звільнятимуться, наголосив Глава держави. «Ми плануємо внести зміни до податкового законодавства, замінити податок на прибуток аби стимулювати залучення інвестицій, але лише у випадку, коли кошти виводяться з України. Коли ви інвестуєте в Україну – ви не сплачуєте податки», - сказав він.

Президент відзначив й ініціативу зі створення Національного бюро фінансових розслідувань. «Це (Бюро – ред.) буде єдиною аналітичною службою. І жоден з інших правоохоронних органів не зможе навіть постукати в двері бізнесу. Ми плануємо створити ефективну систему, щоб захищати інтереси інвесторів», - підкреслив Петро Порошенко. Він додав, що для цього було здійснено низку важливих кроків, щоб покращити фінансову систему і очистити банківський сектор, узгоджено кандидата на посаду голови Національного банку України. І це має підтримку Міжнародного валютного фонду та міжнародних партнерів. «Я дуже пишаюся, що це є рішучим кроком для прискорення реформ. Це дуже для нас важливо», - зазначив Глава держави.

Президент нагадав, що всі зазначені зміни відбуваються під час російської агресії в Україні. «Десятки тисяч українців захищають не лише свій суверенітет, територіальну цілісність і незалежність, але свободу і незалежність у Європі і всьому світі, зупиняючи Росію від спроб підірвати глобальну стабільність, коли один з постійних членів Ради безпеки ООН є агресором. Нам життєво потрібна миротворча місія на Сході моєї країни», - наголосив Глава держави. Він подякував міжнародним партнерам за підтримку цієї ідеї та готовність взяти участь в миротворчій місії.

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Робочий візит Президента України до Швейцарської Конфедерації

24 січня 2018 року - 17:31
Президент Петро Порошенко бере участь у 48-му щорічному засіданні Всесвітнього економічного форуму в Давосі, Швейцарія, 24 січня 2017 року
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