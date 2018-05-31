Ваша робота надзвичайно корисна – ви робите так, щоб українців було більше - Президент медикам

У рамках робочої поїздки до Івано-Франківської області Президент Петро Порошенко взяв участь у церемонії відкриття нового лікувального корпусу Прикарпатського центру репродукції людини.

Під час спілкування із колективом закладу Глава держави високо оцінив професіоналізм медиків Центру. «Ваша робота надзвичайно корисна – ви робите так, щоб українців було більше. Понад півтори тисячі родин отримують велике щастя, матері – материнства, завдяки вашій невтомній праці», - сказав Петро Порошенко.

Він підкреслив, що це не просто вирішення проблеми людини чи родини – працівники Центру сприяють поліпшенню демографічної ситуації в країні загалом.

Водночас Петро Порошенко висловив переконання, що задля поліпшення цієї ситуації необхідна не лише робота медиків – потрібно створити відповідні соціальні умови: підвищити рівень життя людей, заробітну плату, підвищити доходи, які вони можуть отримувати, створити умови для інвестиційного клімату.

Як приклад роботи у цьому напрямку Президент розповів про розширення виробництва підприємства «Івано-Франківськцемент», де сьогодні відбувся запуск нової, третьої, лінії виробництва цементу, завдяки чому, за його словами, було створено 400 нових робочих місць.

Загалом, повідомив Петро Порошенко, за останні 3,5 роки понад 100 заводів і фабрик з високооплачуваними робочими місцями відкрилися в Україні. Будуються будинки, дороги, величезні кошти передаються місцевим бюджетам в рамках програми децентралізації.

«Цей рік перший, коли 51% із загального зведеного бюджету України залишається на місцях. За рахунок цих грошей ми перетворилися з кас з виплати заробітної плати на тих, хто інвестує будівництво шкіл, дитячих садків, лікарень, медичних центрів, освітлення, доріг – те, що громада хоче. Самі визначають, а не їздять у Київ», - констатував Президент.

Окремо Глава держави звернув увагу на медичну реформу та запровадження телемедицини на селі. «Дуже не проста, дискусійна, але терпіти, щоб це було так, як раніше, теж ніхто не збирається», - зауважив він.

Завдяки ж президентській реформі сільської медицини 14 мільйони українців, які проживають на селі, отримають доступ до послуг у населених пунктах, де вони проживають, на місцях. «Медичний працівник, який працює в селі, де раніше взагалі нікого не було, маючи найпростіше лабораторне обладнання - два кабінети, інтернет-зв’язок четвертого покоління з хаб-центром, може за лічені, «золоті» або навіть «платинові», хвилини отримати діагностичну консультацію в кваліфікованого лікаря, доцента або професора хоч з обласного центру, хоч з Києва, і врятувати життя людей», - сказав Петро Порошенко.

«Друзі, до цього ці послуги були недоступні. Про це мріяти не могли», - додав він підкресливши, що зв’язок четвертого покоління по всій державі має запрацювати не у далекому майбутньому, а вже цьогоріч. «Ми зобов’яжемо, щоб в кожному селі цей зв’язок працював – на школу, амбулаторію, сільську раду, на громадянина. І це має бути не черед 10 років, не через 20 – цього року», - сказав Президент.

Глава держави висловив переконання, що українські лікарі є найкращими в світі. «Вони всьому навчаться. Обладнання все купимо, візьмемо кредит, але ми маємо змінювати державу», - наголосив він.

«Для чого ми працюємо? На майбутнє України. Яке має бути майбутнє України? Європейське», - звернувся до присутніх Глава держави. Він нагадав, що була підписана Угода про асоціацію та зону вільної торгівлі, запроваджено безвізовий режим.

«Для кого ми все це робимо? Для тих, хто народжується у ваших клініках. Ви дуже близькі до Бога, бо ви даруєте життя. Хочу низько вклонитися кожному з вас за вашу роботу, за ті зусилля, які були докладені», - додав Президент.

Глава держави вручив директору Центру сертифікат на обладнання для проведення операцій лапароскопічним методом. Також Петро Порошенко оглянув новий корпус та його оснащення.

Державний заклад «Прикарпатський центр репродукції людини» МОЗ України – спеціалізований державний медичний заклад, призначений для надання медичної допомоги безплідним сім’ям. Центр є лікувально-профілактичним закладом і успішно працює 25 років.

На даний час до «Прикарпатського центру репродукції людини» щорічно вперше звертається за допомогою біля 3000 безплідних пар. Стаціонарне лікування отримують понад 1400 жінок.

З 2004 року Центр виконує Державну програму надання першої спроби лікування безпліддя методиками допоміжних репродуктивних технологій за бюджетні кошти.

Новозбудований єдиний лікувальний корпус покращить взаємодію всіх структурних підрозділів і забезпечить виконання основного пріоритету надання медичної допомоги закладу – лікування всіх видів безпліддя від первинного звернення пацієнтів до проведення найбільш сучасних процедур допоміжних репродуктивних технологій та народження малюків.

Вартість виконаних будівельних робіт у 2017 році становила 66 410 тис. грн. Зокрема, встановлено тепловий насос для забезпечення потреб у гарячій воді; змонтовано модульну котельню; встановлено сучасні вентиляційні установки з підігрівом або охолодженням повітря, що подається в приміщення, та змонтовано сучасну серверну; лекційну аудиторію обладнано сучасною мультимедійною системою з можливістю он-лайн трансляцій оперативних втручань; встановлено пасажирський та медичний ліфти; утеплено фасад і покрівлю та встановлено двохкамерні склопакети; встановлено енергоощадне освітлення всіх приміщень об’єкту; створено типовий відокремлений операційний блок з наявністю двох операційних, обладнаних найсучашнішою апаратурою із встановленням сучасної операційної вентиляційної системи.