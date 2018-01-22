Ваше військове братерство служить яскравим прикладом для теперішнього покоління захисників України – Президент зустрівся з воїнами-афганцями

Президент Петро Порошенко взяв участь в урочистому зібранні присвяченому Дню вшанування учасників бойових дій на території інших держав та з нагоди відзначення 29-ї річниці виведення військ з Республіки Афганістан, яке відбулося в Центральному будинку офіцерів.

Президент нагадав історію останніх п’ятдесяти років, коли в різних куточках планети спалахували війни та воєнні конфлікти різної інтенсивності. «Вони точилися далеко за межами бездержавної на той час України, та у більшості з них брали участь і наші співвітчизники-українці. На догоду імперським амбіціям колишнього СРСР наші земляки втрачали свої життя й здоров’я. Усвідомлення цього наприкінці восьмидесятих стало, до речі, одним із дуже потужних каталізаторів руху за відновлення нашої української незалежності. В цих процесах взяли активну участь воїни-афганці», - сказав Петро Порошенко.

Президент нагадав, що двадцять дев’ять років тому закінчилася радянська кампанія в Афганістані, але наслідки того втручання, ця давня ісламська країна відчуває й понині. Після того була російська агресія проти Молдови, події в Баку, агресія проти Грузії, зараз – агресія проти України, події в Сирії. Глава держави зазначив, що «в них – вся агресивна сутність Москви».

«Для нас, українців, найважчим підсумком афганської війни стали загибель сотень наших побратимів, солдат і офіцерів, зламані долі молодих людей, гіркота споминів про бої та втрати», - сказав Петро Порошенко та нагадав сподівання того часу, коли «українське суспільство з нетерпінням чекало своїх синів та доньок додому, закінчення тієї війни, повернення додому своїх синів, чоловіків, братів, які мріяли про мирну працю і щасливу долю».

«160 тисяч українців пройшли те пекло. І загартувалися в ньому. Там народилося бойове братерство. Майже кожен четвертий серед загиблих був українцем – понад 3300 осіб. Пам’ять про події тих років, безповоротні втрати, «афганські поховання» в містах та селах, страшне горе матерів, дружин і дітей, назавжди залишаться в серцях українців», - сказав Президент.

«Так, то була чужа війна, але ламала вона наші долі. Воїни-українці чітко дотримувалися букви й духу присяги, і тільки військові повною мірою розуміють, що насправді це значить. Ви діяли так, як мусили діяти. Робили те, чого не мали можливості не робити. І ваша мужність, сміливість, ваше військове братерство служать яскравим прикладом і для теперішнього покоління захисників України – нашої справжньої, рідної матері-Вітчизни», - сказав Петро Порошенко.

Президент підкреслив: «Часу не підвладно викреслити з пам’яті героїчні подвиги, приклади відваги та бойового братерства десятків тисяч синів і доньок України». Він запевнив усіх присутніх, що як Президент України та Верховний Головнокомандувач ЗСУ завжди підтримуватиме ініціативи громадського руху ветеранів бойових дій, спрямовані на збереження традицій військового братерства та консолідацію суспільства.

З нагоди Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав Президент нагородив ветеранів-афганців державними нагородами.