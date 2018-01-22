Вдячні Австрії за підтримку у захисті суверенітету та територіальної цілісності нашої держави – Глава держави

Президент України Петро Порошенко, під час робочого візиту до Австрії, обговорив з Федеральним Президентом Республіки Австрія Александером Ван дер Белленом ситуацію на Сході нашої держави та подякував Австрії за допомогу, яка надається нашій державі.

«Значна частина нашої розмови була присвячена ситуації на Сході нашої держави та російській агресії проти нашої держави. Я дуже вдячний за декілька ініціатив: починаючи від гуманітарної допомоги і закінчуючи участю австрійських спеціалістів у гуманітарному розмінуванні, або полегшенні доступу до шкіл, дитячих садків», - повідомив Петро Порошенко під час спільної прес-конференції з Александером Ван дер Белленом.

«Ми надзвичайно цінуємо це, як і те, що Австрія надала майже 5 млн євро гуманітарної допомоги Україні», - зазначив Президент України.

Глава Української держави особливо відзначив, що Австрія надала можливість пройти реабілітацію українським воїнам, які отримали поранення. «Це є позицією справжнього друга», - сказав він.

Петро Порошенко також подякував за підтримку з боку Австрії українських пропозицій щодо запровадження місії миротворців за мандатом Ради безпеки ООН і наголосив, що це надзвичайно важливо.

«Хочу наголосити, що Австрія географічно ближче до Києва, ніж до Брюсселя і це ще раз демонструє наскільки ми близькі у Європі. З одного боку – це полегшує нашу співпрацю, а з іншого боку – ми розуміємо, що будь-яка точка нестабільності, будь-яка агресія в Україні знаходиться дуже близько до центру Європи», - зауважив Глава держави.

В свою Чергу, Федеральний Президент Республіки Австрія Александер Ван дер Беллен наголосив, що Австрія готова пропонувати і пропонує будь-які види гуманітарної допомоги Україні.

«Ми бажаємо, щоб мир на Сході України був встановлений якнайшвидше», - підкреслив він, наголосивши на важливості виконання Мінських угод.