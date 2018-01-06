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Різдвяне привітання Президента України
Різдвяне привітання Президента України

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Традиційна зустріч Президента України з главами дипломатичних представництв та міжнародних організацій
Традиційна зустріч Президента України з главами дипломатичних представництв та міжнародних організацій

16 січня 2018 року - 22:40

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Вдячні США за рішення надати Україні зброю та скоординовані кроки щодо розміщення миротворчої місії ООН – Президент

16 січня 2018 року - 21:56

Вдячні США за рішення надати Україні зброю та скоординовані кроки щодо розміщення миротворчої місії ООН – Президент

Президент Петро Порошенко подякував Сполученим Штатам Америки за підтримку України.

«Минулого року наші американські партнери підтвердили своє лідерство у протистоянні російському реваншизму. З першої зустрічі з Президентом Трампом ми координували зміцнення нашого стратегічного партнерства на основі Великої угоди миру та Великого плану успіху», - наголосив Глава держави під час зустрічі з главами дипломатичних представництв іноземних держав та міжнародних організацій, акредитованих в Україні.

Президент додав: «Ми вдячні за підхід «мир через міць» і, відповідно, рішення про надання Україні оборонної летальної зброї, а також скоординовані кроки з метою реалізації ініціативи про розміщення миротворчої місії ООН на окупованому Донбасі».

За його словами, Україна також високо цінує тверду позицію США щодо трансатлантичної єдності та солідарності з Українською державою, у тому числі щодо політики санкцій. «Вони є найбільш дієвою і цивілізованою відповіддю агресивній Росії», - зауважив Глава держави.

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Традиційна зустріч Президента України з главами дипломатичних представництв та міжнародних організацій

16 січня 2018 року - 22:40
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