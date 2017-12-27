Велике спасибі, тобі Україно, за те, що ми єдині – Президент подякував усім, хто зустрів звільнених українських героїв

«Сьогодні знаменний день. Задля таких днів – варто жити. Сьогодні ми з вами здійснили чудо – 74 українця повернулися додому нашими з вами зусиллями», - сказав Президент Петро Порошенко після прибуття до Києва разом зі звільненими полоненими, де їх зустрічали родини та громадяни, які приїхали підтримати звільнених українців.

«Родини полонених стали справжньою родиною, підтримували один одного, боролися разом», - сказав Петро Порошенко та звернувся до усіх, хто зустрічав українських героїв, звільнених з полону, триматися цієї єдності і підтримувати родини українців, які поки що знаходяться в полоні.

«Ми будемо підтримувати тих, чиї родичі залишилися в окупованій Макіївці, у в’язницях і колоніях, у підвалах Донбасу», - наголосив Президент. Він зазначив, що після звільнення і повернення тимчасово окупованих територій «в цих підвалах будуть музеї окупації».

Президент повідомив про інформацією від Канцлера Німеччини та Президента Франції, які «доєднуються до нашої боротьби і будуть робити усе можливе, щоб прискорити звільнення наших хлопців і дівчат, які знаходять в якості заручників».

«Велике спасибі, тобі Україно, за те, що ми єдині, за те, що ми вміємо боротися і вміємо перемагати», - сказав Петро Порошенко та додав, що «в цей надзвичайно важливий день, коли 74 українці вдруге народилися, ми разом святкуємо цей передноворічний подарунок».

Президент також зауважив, що звільнені українці сьогодні побачили як їх зустрічає вся країна: і в Майорську, де перетинали лінію зіткнення, і в Харкові, де їх зустрічали з військовими почестями, і в аеропорту «Бориспіль», де громада чекає з 17.00, не розходячись більше восьми годин, для того, щоб показати як вони чекали на цей день.

«В окупованій Горлівці, де вони почали свій день, майорів український прапор і співали український гімн. Ми пообіцяли, що і український прапор, і український гімн точно повернуться в окупований Донбас, в окуповану Горлівку, повернуться у звільнений Крим. Це може бути нашими з вами зусиллями», - підкреслив він.

Глава держави також звернувся до родичів тих, кого сьогодні звільнили з ворожого полону: «Наша команда виконала слово, яке вам дали – що ми привеземо ваших синів і доньок, ваших чоловіків і дружин, ваших батьків, ми привеземо звільненими. Сьогодні, нарешті, це здійснили».

«Ви цього чекали. Хтось більше трьох років. Я вас вітаю з цим святом. Дякую, що ми разом», - додав Президент.

Водночас, Петро Порошенко повідомив, що вчора окрім зустрічі із рідними звільнених українців, відбулась зустріч ще з одними родинами – тих, кого, незважаючи на всі зусилля, поки що не віддали. Він запевнив, що зусилля по їх звільненню будуть продовжені. Глава держави також додав, що церковні ієрархи продовжуватимуть молитися, підтримувати і сприяти звільненню усіх українських полонених.

Посол Франції в Україні Ізабель Дюмон зазначила, що сьогодні дуже важливий і дуже особливий день для України і українців. «Це і для мене дуже особливий день», - сказала пані Посол. Вона додала, що разом з Президентом Петром Порошенком було докладено багато зусиль для того, щоб цей день став можливим.

«Я хочу запевнити, що ми продовжимо працювати для того, щоб всі заручники повернулись додому», - наголосила Ізабель Дюмон та підкреслила, що Франція підтримує суверенітет та територіальну цілісність України.

Постійний заступник Посла Федеративної Республіки Німеччина в Україні Вольфганг Біндзайль підкреслив, що сьогодні важливий день та привітав усіх з тим, що відбувся успішний обмін полоненими. Він також відзначив зусилля Президента Петра Порошенка у звільнені українців. «Особливо радію тому, що родичі, друзі і сім’ї ще до Нового року зможуть обійняти своїх найдорожчих», - зазначив він.

«Ми зробили важливий крок сьогодні і зараз потрібно продовжувати інші кроки», - зазначив Вольфганг Біндзайль та наголосив на важливості цього дня для процесу в рамках Мінських домовленостей.

Мати одного із звільнених Миколи Герасименка подякувала Главі держави за зусилля у звільненні полонених. «Я хочу подякувати Петру Порошенку, Ірині Геращенко. Нам дуже складно було чекати цієї хвилини. Для нас дуже довго тягнувся час, тому, що вони (рідні, що були в полоні – ред.) дуже довго страждали. Але ми дочекалися – вони живі, вони перед нами, вони вільні», - сказала вона.

Мати Миколи Герасименка також додала, що родини звільнених полонених будуть підтримувати родини тих, хто ще залишається у полоні: «Вони дочекаються своїх синів».