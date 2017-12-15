Веселих свят і щасливого життя – Президент привітав українців із Різдвом Христовим за григоріанським календарем

Президент Петро Порошенко у зверненні до українців зауважив, що нині вперше як державне свято наша країна відзначає Різдво Христове за григоріанським календарем – разом із більшістю усього християнського світу, спільно із Європою. Водночас, Президент наголосив, що жодним чином ніхто не зазіхає на давню добру традицію святкувати Різдво 7 січня, яка шанується та поважається.

«Обирати собі календар – це є особисте право кожного, а от завдання держави – гарантувати таке право і дати можливість вибору. Особисто я вирішив святкувати двічі. Тому сьогодні приєднуюся до вашого урочистого дійства», - зазначив Петро Порошенко. Він додав: «За два тижні українці знову співатимуть колядок і радітимуть народженню Спасителя світу. Як писав святий апостол Павло, ми, християни, – «одне тіло, один дух, один Господь, одна віра і одне хрещення».

«Україна – унікальна в своїй віротерпимості й повазі до релігійних почуттів. Ми – це православні, греко-католики, римо-католики. Ми – ціле різнобарв’я протестантських церков. Ми – мусульмани та іудеї. Ми всі разом – українці», - підкреслив Петро Порошенко.

Президент нагадав, що цього року Україна відзначила п'ятсотріччя початку Реформації, яка значною мірою визначила сучасне обличчя цивілізації. «Реформація мала велике значення і для України. Вона сприяла становленню інститутів приватної власності, розвитку процесу національного відродження. Вона надала вагомий поштовх освіті, науці, культурі і релігійному життю», - зауважив Глава держави. За його словами, нині протестантські церкви відіграють дедалі більшу роль в українському духовно-релігійному житті, адже звершують активну проповідницьку, просвітницьку, благодійницьку діяльність. «Високо ціную їхній внесок у поширення Божого слова, у зміцнення авторитету Біблії як невичерпного джерела мудрості і моралі», - додав Президент.

Окремо Глава держави відзначив, що сьогодні, в світлий день, виповнюється 80 років від дня народження В’ячеслава Чорновола, одного з батьків-засновників незалежної України. Президент підкреслив, що актуальна й понині його програма дій з об’єднання всіх державницьких сил задля спільної перемоги і побудови сучасної демократичної України: «Важливо знати, аналізувати і виконувати його настанови. «Нам потрібні реформи, а не революції, - вчив Чорновіл, - сила закону, а не закон сили; добробут народу, а не всенародні злидні; суспільна злагода, а не затята ворожнеча; демократія, а не диктатура».

Президент побажав, щоб духовна праця та щирі молитви українців і надалі утверджують нетлінні християнські цінності.

«Хай завжди буде з нами і нашою улюбленою країною наш Господь! Як казав той же апостол Павло: «Благодать Господа нашого Ісуса Христа, і любов Бога й Отця, і причастя Святого Духа нехай буде зо всіма вами!» Теплого Різдва, веселих свят, життя – щасливого й довгого! Христос рождається!», - зазначив Глава держави.