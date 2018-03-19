Ви першими дали відсіч російській агресії проти України і підставили братерське плече Збройним Силам – Президент нацгвардійцям

Президент Петро Порошенко відвідав Міжнародний міжвідомчий багатопрофільний центр підготовки підрозділів Національної гвардії України та привітав особовий склад НГУ з професійним святом.

Глава держави наголосив, що рівно 4 роки тому у березневі дні народилося легендарне військове формування, бійці якого першими стали на захист територіальної цілісності і недоторканості держави. «Ви першими дали відсіч російській агресії проти України. Ви першими підставили братерське плече Збройним Силам України, які тоді лише почали відроджуватися», - наголосив Петро Порошенко на урочистому заході з нагоди відзначення 4-ї річниці НГУ.

Глава держави нагадав, як 13 березня 2014 року було проголосовано Закон про відновлення Національної гвардії України, потім відбулось прийняття першої присяги першим батальйоном Нацгвардії, який сформувався на базі сотень самооборони Майдану.

«І от вже чотири роки поспіль Національна гвардія України залишається вкрай важливою складовою об’єднаних сил, яка виконує відповідальні бойові завдання», - наголосив Президент. Він зауважив, що зараз змінюється формат операції з повернення контролю над захопленими територіями відповідно до Закону щодо реінтеграції Донбасу – повернення окупованої Росією частини Донбасу до складу України. «В цих умовах роль Національної гвардії у визволенні Донбасу залишатиметься незмінно важливою», - підкреслив Глава держави.

Петро Порошенко звернувся до нацгвардійців: «Виконуючи свій обов’язок перед народом, ваші побратими не шкодують ані сил, ані здоров’я, ані життя». Він зазначив, що за час проведення антитерористичної операції 794 бійці Національної гвардії отримали поранення. «І ми завжди будемо пам’ятавати чотирьох патріотів – гвардійців, які на площі Конституції (біля Верховної Ради України – ред.) віддали своє життя за мир та спокій українських громадян», - також додав він.

За його словами, 182 військовослужбовця посмертно нагороджені державними нагородами. «Троє з них – генерал-майор Сергій Кульчицький, лейтенант Богдан Завада та солдат Євген Тельнов удостоєні вищої державної нагороди України – високого звання Герой України», - сказав він.

Присутні вшанували хвилиною мовчання пам’ять тих, хто віддав життя за Україну.

По завершенні урочистої частини Главі держави також продемонстрували практичні заняття нацгвардійців у тренувальному центрі.