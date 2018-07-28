Відбувся відбір українських військових для участі у 43-му Марафоні морської піхоти США

У п’ятницю, 20 липня 2018 року, близько 70 ветеранів, учасників антитерористичної операції, які отримали поранення, каліцтва, контузії або захворювання, зібрались разом на стадіоні Центрального спортивного клубу Збройних сил України. Кожен з них пробував свої сили, щоб увійти до складу Національної команди ветеранів АТО, яка візьме участь у Марафоні морської піхоти США.

Кожен учасник команди має мати поранення або захворювання, отримане в АТО, пройти повний курс лікування та реабілітації та бути фізично готовим долати дистанцію у 10 та 42 кілометри у Сполучених штатах Америки разом із пораненими учасниками бойових дій з різних країн.

Марафон морської піхоти США – один з найбільших Марафонів. Його можна назвати «Народним марафоном», адже там зустрічаються та біжать військові, ветерани, родини загиблих та їх друзі зі всього світу. Дистанцію повного Марафону долають понад 30 тисяч людей, а на дистанції 10 км зазвичай понад 10 тисяч спортсменів.

Захід ініційовано та проводиться вже третій рік поспіль за підтримки Уповноваженого Президента України з питань реабілітації учасників АТО, які одержали поранення, каліцтва або інші захворювання під час участі в АТО Вадима Свириденка. Наших ветеранів гостинно запрошує взяти участь благодійна міжнародна організація «Allied Forces Foundation».

Так, у 2016 році тільки 4 поранених ветерани бігли дистанцію 10 кілометрів. У 2017 році кількість ветеранів збільшилась до 9 осіб. Вони долали 2 дистанції – 10 та 42 кілометри. Також Саша Чалапчій, з подвійною ампутацією нижніх кінцівок, проїхав на велосипеді з ручним управлінням 42 км.

Цього року нашу країну також представлятимуть 9 поранених ветеранів з різними життєвими історіями та власним шляхом реабілітації. Вони зробили зусилля над собою та почали тренуватись після травм та участі у бойових діях. Дата та місце проведення - кінець жовтня у Вашингтоні.

“Переможці відбору розказуватимуть там про нашу проблему, щоб більше людей дізналось про війну на сході України. Вони зможуть відвідати США та поспілкуватись з такими ж учасниками бойових дій з інших куточків світу, поділитися знаннями. Вперше ми взяли участь у цьому заході у 2016 році, у 2017 ми там закріпилися, а цьогоріч ми вже є невід’ємними учасниками цих змагань. Зараз Україна є невід’ємним учасником цих змагань, нас постійно ставлять усім в приклад. Сподіваємося, що ті хлопці, які пройдуть цього року відбір, гідно представлять Україну”, – розповів генерал-майор запасу ЗСУ, координатор марафону з американськими партнерами Володимир Гаврилов.