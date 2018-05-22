Відповідальність Росії за безневинних жертв рейсу МН-17 має бути невідворотною – Президент України після зустрічі з Федеральним президентом Німеччини

Світова спільнота має забезпечити невідворотну відповідальність Російської федерації за збиття літака рейсу Малайзійських авіаліній МН-17. Про це заявив Президент Петро Порошенко під час спілкування з журналістами після зустрічі з Федеральним президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром.

«Впевнений в тому, що міжнародне співтовариство має забезпечити відповідальність Російської федерації за 298 безневинних жертв, які представляють різні країни світу. І ця відповідальність має бути невідворотною», - сказав Глава держави, акцентуючи увагу на останній інформації, оприлюдненій міжнародною слідчою групою щодо терористичної атаки проти малайзійського літака рейсу МН-17.

«Інформація, яка була оприлюднена слідчою групою, яка твердо доводить, що збиття літака було організовано саме Російською федерацією. При чому вже названо і ім’я організатора – російського генерала», - додав Петро Порошенко.

Президент нагадав, що задля уникнення сумнівів у результатах розслідування цієї трагедії Україна, за його ініціативою, у 2014 році передала справу країні, найбільша кількість громадян якої стали жертвами цієї терористичної атаки. «Для того, щоб не виникало сумнівів в забезпеченні неупередженості, незалежності розслідування. І сьогодні життя доводить, що це було абсолютно правильне рішення», - підкреслив Петро Порошенко.

«І ми, безумовно, наголошуємо на тому, що Росія має відповідати. І спільні скоординовані дії світу мають гарантувати недопущення повторення скоєння Росією подібних злочинів в майбутньому», - також наголосив Глава держави.