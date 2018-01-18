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Вітання Президента колективу Київського інституту музики ім. Р.М.Глієра з нагоди 150-річного ювілею закладу

18 січня 2018 року - 09:00

Дорогі друзі!

Шановне глієрівське братство!

Сьогодні у вашій прекрасній мистецькій сім’ї свято. Київський інститут музики імені Глієра відзначає славетний 150-річний ювілей. Разом із вами його поділяють усі шанувальники музичного мистецтва. Кожен, кому пощастило переступити поріг цього навчального закладу, із вдячністю згадує свою альма-матер. Прошу прийняти й мої сердечні привітання.

Неможливо переоцінити внесок Інституту у розвиток українського виконавського мистецтва. Високий професіоналізм викладачів, який спирається на потужну традицію підготовки майстрів сцени, здобув авторитет і визнання далеко за межами України. Унікальна школа виявлення і розкриття талантів вивела на музичний Олімп видатних українських музикантів, чиї імена навіки вписані в історію вітчизняної і світової культури. Ми пишаємося, що цей величний досвід успішно працює на майбутнє України.

Бажаю усім, хто самовіддано забезпечує життя музики, натхнення, високого тонусу, блискучих виступів, щастя та благополуччя.

Петро ПОРОШЕНКО

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