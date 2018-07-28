Вітання Президента особовому складу і ветеранам Повітряних Сил Збройних Сил України

Шановні воїни Повітряних Сил!
Дорогі ветерани!
Щиро вітаю вас із професійним святом — Днем Повітряних Сил Збройних Сил України.
Завдяки вашій наполегливій самовідданій службі Повітряні Сили є потужним видом Збройних Сил України, який здатен якісно виконувати завдання щодо захисту повітряного простору держави.
В складних умовах сучасної повітряної обстановки екіпажі авіаційних бригад, розрахунки зенітних ракетних та радіотехнічних підрозділів і вдень і вночі несуть бойове чергування, упевнено виконують польотні завдання та виявляють і супроводжують повітряні цілі.
Свою високу майстерність, мужність та героїзм воїни Повітряних Сил підтверджують під час протистояння російській агресії на Сході України, здійснюючи бойові вильоти, підтримують та прикривають з повітря наші сухопутні підрозділи.
Вічна пам’ять та слава героям, які не повернулися 3 бойових вильотів, героїчно загинули, утримуючи позиції, та до кінця виконали свій обов’язок перед Україною. Їх подвиг вічно житиме в наших серцях та слугуватиме взірцем чесного беззавітного служіння Вітчизні.
Вірю, що ваша висока професійна майстерність у поєднанні з потужною зброєю і військовою технікою й надалі залишатимуться могутнім гарантом обороноздатності нашої держави.
Бажаю вам чистого неба, вдалих злетів і перемог.
Слава Повітряним Силам Збройних Сил України!
Слава Україні!
Петро ПОРОШЕНКО