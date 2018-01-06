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Різдвяне привітання Президента України

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Вітання Президента України учасникам Другого благодійного марафону «Разом до перемоги»

13 січня 2018 року - 10:00

Вельмишановні литовські друзі, дорога українська громадо!

Прийміть сердечні вітання з нагоди проведення надзвичайно важливого заходу - Другого благодійного марафону «Разом до перемоги».

Литва є щирим другом та справжнім стратегічним партнером України.

Історичні виклики, які випали на долю наших народів, роками зміцнювали українсько-литовське партнерство, а сучасні загрози, яким ми спільно протидіємо, його ще більше загартовують.

У далекому 1991 році українці підставили своє братнє плече Литві, яка боролася за власну свободу.

Сьогодні наші брати-литовці так само рішуче допомагають Україні захищати її свободу і незалежність.

Ми глибоко вдячні литовському народові за потужну підтримку у цей складний та доленосний для українців час.

Високо цінуємо кожен ваш внесок та кожен крок, адже всі вони неодмінно зміцнюють нас у боротьбі проти зовнішнього агресора.

Нині ми разом захищаємо свободу і безпеку всієї Європи.

Вдячні також за рішучу позицію Литви на підтримку європейського вибору України, який ми будемо продовжувати наполегливо відстоювати.

Нинішній рік є дуже символічним для Литви, яка святкує 100-річчя відновлення державності. Мені надзвичайно приємно привітати литовський народ із цією визначною датою та побажати подальших успіхів у розбудові процвітаючої Литовської держави.

Україна - з вами, і разом ми прямуємо до нашої спільної перемоги!

З глибокою повагою

Петро Порошенко

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