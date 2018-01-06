Вітання Президента військовослужбовцям і працівникам Управління державної охорони України

Шановні друзі!

Вітаю вас iз 26-ю річницею від дня утворення Управління державної охорони України.

Державна охорона має багату звитягами історію. Минають літа, змінюються покоління, але основними пріоритетами вашої діяльності залишаються самовіддане служіння Українському народові, гарантування безпечної діяльності органів державної влади та постійна готовність прийти на допомогу.

Проведення диверсійно-підривної діяльності нагадують нам, що війна не тільки на фронті, а терористичні атаки, які готує агресор, можуть бути де завгодно. І ми маємо з цим ефективно боротись.

Упевнений, що спільними зусиллями ми зможемо відстояти мир та безпеку, зберегти і примножити наші національні надбання й забезпечити світле майбутнє України.

Бажаю усім міцного здоров’я, благополуччя та життєвих гараздів.

Слава Україні!

Петро ПОРОШЕНКО