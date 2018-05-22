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Вітання зі святом Трійці

27 травня 2018 року - 09:00

Вітання зі святом Трійці

Шановні співвітчизники!

Щиро вітаю вас зі світлим святом єдності і християнської любові - Днем Святої Трійці.

Трійця, або, за українською народною традицією, Зелені свята, - це не лише радість від приходу літа і воцаріння сонця, а й уславлення вищих сил, які просвітлюють та надихають на благі звершення.

Сьогодні, коли Україна проходить через важкі випробування у зв’язку з російською агресією, надзвичайно важливо залишатися відкритими до світу і чуйними до ближніх, вірити в торжество істини та перемогу добра.

Ці християнські чесноти об’єднують наше суспільство.

Упевнений, що разом ми непереможні, що спільно здолаємо всі труднощі і в мирі та злагоді збудуємо вільну, заможну і процвітаючу країну.

Бажаю усім благополуччя, радості та Божого захисту.

 

Петро ПОРОШЕНКО

 

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