Вітання зі святом Трійці

Шановні співвітчизники!

Щиро вітаю вас зі світлим святом єдності і християнської любові - Днем Святої Трійці.

Трійця, або, за українською народною традицією, Зелені свята, - це не лише радість від приходу літа і воцаріння сонця, а й уславлення вищих сил, які просвітлюють та надихають на благі звершення.

Сьогодні, коли Україна проходить через важкі випробування у зв’язку з російською агресією, надзвичайно важливо залишатися відкритими до світу і чуйними до ближніх, вірити в торжество істини та перемогу добра.

Ці християнські чесноти об’єднують наше суспільство.

Упевнений, що разом ми непереможні, що спільно здолаємо всі труднощі і в мирі та злагоді збудуємо вільну, заможну і процвітаючу країну.

Бажаю усім благополуччя, радості та Божого захисту.

Петро ПОРОШЕНКО