Вітаю допомогу Церкви у звільненні наших полонених, - Президент

Україна чекає на звільнення з полону ще кількох військових, - про це йшлося під час зустрічі Президента Петра Порошенка з Митрополитом Української Православної церкви Онуфрієм та Представником Президента в Тристоронній контактній групі Іриною Геращенко.

Глава держави подякував українським церквам за підтримку процесу звільнення українських заручників та підтримку їх родин - за «ту нашу спільну роботу, яку ми робимо щоб звільнити українців з полону, де вони перебувають на окупованих територіях».

«Я буду дуже вітати допомогу Церкви у звільнені політичних в’язнів, які перебувають на території Росії», - наголосив Петро Порошенко. При цьому він зазначив, що «Україна готова до рішучих кроків щодо повернення наших хлопців та дівчат додому».

«Ви бачили з яким великим ентузіазмом і радістю перед Новим роком українці зустрічали 74 звільнених з полону», - нагадав Президент про загальноукраїнський флешмоб «#ЗустрінемоСвоїх». Він також повідомив про свою зустріч з родинами тих, хто залишився на окупованій території у в’язницях. «Я твердо пообіцяв - ми будемо робити усе можливе, щоб якнайскоріше вони повернулися додому», - сказав Петро Порошенко.

Глава держави також звернувся до Церкви за підтримкою для тих, хто перебуває на окупованих територіях та в наданні їм гуманітарної допомоги.

Предстоятель Української Православної церкви Митрополит Онуфрій пообіцяв робити усе від нього залежне для подальшого звільнення українців: «Людина хоче бути вільною, вона створена Богом вільною, вона хоче цієї свободи».

У свою чергу, Ірина Геращенко подякувала Президентові за те, що «навіть у вихідні він робить усе для звільнення наших заручників». Вона також нагадала, що напередодні Глава держави помилував особу, що має сприяти подальшому процесу звільнення українців.