Вселенський Патріарх Варфоломій: Кінцева ціль – дарувати Українській Церкві автокефалію

У дні святкування 1030-річчя хрещення хрещення Київської Русі - України Президент Петро Порошенко зустрівся з делегацією Вселенського Патріархату, яка прибула в Україну для участі у святкових заходах з цієї нагоди.

Глава держави висловив вдячність Його Всесвятості Патріарху Варфоломію «за постійну турботу Матері-Церкви про віруючих українського народу, який переживає непрості часи агресії проти нашої держави з боку Російської Федерації, у зв’язку з незаконною анексією Криму».

Петро Порошенко також висловив вдячність за позицію щодо Української Церкви. «Для більшості українців є дуже важливими слова Його Всесвятості про те, що Україна не є канонічною територією російської православної церкви. Що передача в 17 столітті контролю Москві відбувалася в неканонічний спосіб. І так само, як і ми, Його Всесвятість вважає нашою Матір’ю-Церквою саме Константинопольський Патріархат», - наголосив Президент.

Глава держави також подякував представникам Вселенського патріархату за те, що вони розділили святкування такої важливої для українців дати разом з нашим народом. «Дуже дякую вам за цю молитву. Дуже дякую за підтримку нас. Дуже дякую, що завтра ми будемо спільно святкувати цю важливу річницю», - сказав Глава держави.

«Ми впевнені в тому, що ці молитви і ці слова зараз допомагають нам об’єднати людей. Допомагають нам, щоб кожен українець знайшов свою дорогу до Бога», - додав Петро Порошенко.

Глава держави подякував за такий важливий сигнал, благословення України і підтримку. Президент зазначив, що Україна сподівається на рішення про надання Томосу. «Це історичний момент для України і української церкви повернутися в лоно Церкви-Матері», - підкреслив Петро Порошенко.

Представник Його Всесвятості Вселенського Патріарха Варфоломія митрополит Гальський Еммануїл наголосив, що від імені Його Всесвятості делегація Патріархату сьогодні перебуває в Україні. «З великою приємністю я передаю Вам послання від Його Всесвятості», - сказав він.

Єпископ Едмонтський Української православної церкви в Канаді Іларіон зачитав послання Патріарха Варфоломія, який відзначив важливість хрещення Святого Володимира від Першопрестольної церкви Константинополя в метрополії Херсонесу та хрещення України-Русі. «Новохрещений народ увійшов під духовне керівництво, нестримну турботу і церковний покров церкви Константинополя через створення митрополії Київської і всієї Русі, яка стала шістдесятою метрополією Вселенського Патріархату», - йдеться у посланні.

У посланні Вселенського Патріарха наголошено: «Визнаючи високу відповідальність першопрестольної Константинопольської Церкви, яка ніколи не переставала і не змирялася перед незаконними і неканонічними ситуаціями, які потрясали природне функціонування православної церкви і в ці відповідальні часи вона взяла на себе ініціативу відновити єдність православних віруючих України з кінцевою ціллю дарувати українській церкві автокефалію».