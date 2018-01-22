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ЄС і весь вільний світ повинні мати єдину стратегію та бути об’єднаним на основі спільних цінностей – Президент

26 січня 2018 року - 15:48

ЄС і весь вільний світ повинні мати єдину стратегію та бути об’єднаним на основі спільних цінностей – Президент

Президент Петро Порошенко наголошує, що Європейський Союз, весь вільний світ повинні мати єдину стратегію та бути об’єднаними на основі спільних цінностей.

Глава держави зауважив, що основною темою сьогоднішніх дискусій щодо майбутнього ЄС та Росії в 2018 році є нові стратегії, підходи, порядки денні. «Забудьте про це. Весь ЄС, весь вільний світ повинні мати один порядок денний, одну стратегію, один голос, бути якомога більше об’єднаними», - сказав він.

«І база для нашої єдності – наші цінності. Не гроші. Впевнений, що ми виграємо боротьбу з фейками та пропагандою, інформаційну та гібридну війну, бо правда з нами», - наголосив Президент під час дискусії на інтерактивній сесії «Центральна та Східна Європа: новий порядок денний для континенту?» у Давосі, де проходить 48-ме щорічне засідання Всесвітнього економічного форуму.

Президент висловив впевненість, що, незважаючи на перемоги популістів та євроскептиків, все буде добре. «Єдина річ, яка зміниться – Україна у 2021 році з підтримкою Литви та Польщі буде мати перспективу членства в ЄС», - зазначив він.

У свою чергу, відповідаючи на питання про очікування від Росії у 2018 році Президент Польщі Анджей Дуда сказав: «Залиште Україну». Він додав, що двері Європейського Союзу мають залишатись відкритими для нових країн. За його словами, політика відкритих дверей є одним із найбільш важливих елементів для хорошого майбутнього Євросоюзу.

Водночас, щодо взаємовідносин з Росією, Анджей Дуда вважає необхідним спробувати збалансувати взаємини з цим сусідом. «Однак, ми маємо вимагати поваги до міжнародного права», - підкреслив Президент Польщі та додав, що це стосується і поваги до міжнародних кордонів не лише у Європі, а й у всьому світі.

У свою чергу Президент Литви Даля Грібаускайте зазначила: «Що ми можемо очікувати після виборів в Росії? Передбачувано – агресію та дестабілізацію. Це те, з чим ми зіштовхнемося в цьому році. І ми знаємо, як відповісти».

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Робочий візит Президента України до Швейцарської Конфедерації

24 січня 2018 року - 17:31
Президент Петро Порошенко бере участь у 48-му щорічному засіданні Всесвітнього економічного форуму в Давосі, Швейцарія, 24 січня 2017 року Під час дискусії в інтерактивній сесії «Центральна та Східна Європа: новий порядок денний для континенту?», яка відбулась в рамках 48-го щорічного засідання Всесвітнього економічного форуму в Давосі, 26 січня 2018 року
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