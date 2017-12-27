За останні два роки Україна стала енергетично незалежною - Президент

Під час робочої поїздки на Одещину Президент Петро Порошенко наголосив на важливості для України рішення Стокгольмського арбітражу, згідно з яким задоволені вимоги НАК «Нафтогаз України» у справі проти російського «Газпрому». Він підкреслив, що відповідно до цього рішення ціна на газ знижується більш ніж на 130 доларів за 1 тис. куб. метрів, у порівнянні з «абсолютно злочинним контрактом, який був підписаний у 2009 році».

«Уявіть собі в чиї кишені йшли ці 130 доларів. І 45 млрд коштів за умовою «бери або плати», яка була в цьому контракті», - сказав Президент.

Він додав: «Чому ми в суд пішли тільки зараз? А до цього усі сварили цей контракт, а до суду ніхто не йшов. Бо на голці були. І лише зараз, ми рішучими діями виграли це, забезпечивши нашу енергетичну незалежність, забезпечивши справедливу ціну назавжди. Це важлива перемога».

«Двадцять років Україна була на голці корупції і залежності від Російської Федерації (у постачанні газу - ред.)», - сказав Петро Порошенко. Глава держав нагадав про передноворічні перемовини, які щороку відбувались у попередні періоди. «Весь час були переговори щодо постачання газу Україні. Весь час звинувачували Україну – то ми газ крадемо, то ми транзит не можемо забезпечити. Що відбулося за останні два роки – ми енергетично незалежні», - підкреслив Глава держави.

Він підкреслив, що Україна стала по-справжньому енергетично незалежною країною і може дозволити собі вирішувати у кого купувати газ.

«Вони стукають – може візьмете наш газ? Та ні – у нас все гаразд. Якщо він буде дешевий, якщо він буде чесний, некорупційний – будь ласка», - сказав Президент та зазначив, що це є важливим, в тому числі і для зниження тарифів для людей.