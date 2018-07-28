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За останні роки Україна та Словенія значно зміцнили двостороннє партнерство – зустріч Президента України з Послом Республіки Словенія в Україні

25 липня 2018 року - 16:30

За останні роки Україна та Словенія значно зміцнили двостороннє партнерство – зустріч Президента України з Послом Республіки Словенія в Україні

Президент України Петро Порошенко прийняв Посла Республіки Словенія в Україні Наташу Прах у зв’язку із завершення її дипломатичної місії.

Глава держави висловив вдячність Послу Словенії за активну підтримку України в часи надзвичайних викликів, що стоять перед нашою державою як в питанні забезпечення суверенітету і територіальної цілісності, так на шляху поглиблення внутрішніх трансформацій.

Було особливо відзначено чітку та послідовну позицію Словенії у питанні протидії триваючій російській агресії проти України та важливу гуманітарну і технічну допомогу словенської сторони. Також наголошено на значній активізації партнерства між сторонами та готовність України та Словенії і надалі докладати зусиль для повноцінного розкриття потенціалу двостороннього співробітництва.

«Відносини між нашими країнами ніколи не були такими близькими та теплими, як сьогодні. Вони базуються на взаєморозумінні та взаємній підтримці», - підкреслила Наташа Прах та подякувала Президентові та його команді за підтримку.

Посол відзначила серйозний прогрес України за останні чотири роки на шляху демократичних реформ та суттєве прискорення процесу зближення з ЄС.

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