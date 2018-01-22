Закарпатська область долучилася до проектів Марини Порошенко – «Книга Миру» та розвиток інклюзивного освітнього середовища

Дружина Президента України Марина Порошенко відвідала Закарпатську область із робочим візитом. Перша леді разом зі школярами Закарпаття, чиї батьки захищають нашу державу на Сході, заповнили сторінки всеукраїнського проекту «Книга Миру». Закарпаття стало дев’ятнадцятою областю, яка долучилася до «дитячої молитви за мир в Україні».

Новий розділ у «Книзі Миру» формували учні інклюзивної Ужгородської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 20 – ліцею «Лідер». У закладі навчається багато дітей військовослужбовців, адже поруч розташована військова частина 128-ї окремої гірсько-піхотної бригади.

Також у рамках візиту дружина Президента та голова Закарпатської ОДА Геннадій Москаль підписали Меморандум про приєднання регіону до національного проекту Благодійного Фонду Порошенка «Інклюзивна освіта – рівень свідомості нації», який реалізується спільно з Міністерством освіти і науки України.

За словами дружини Президента, наразі у Закарпатській області працює 141 інклюзивна школа, де навчається 298 учнів з особливими освітніми потребами, але інклюзивною освітою охоплені близько 1,5% «особливих» дітей Закарпаття.

Для забезпечення доступних і якісних умов навчання дітей з особливими освітніми потребами, Марина Порошенко передала Геннадію Москалю типові проекти Медіатеки та Ресурсної кімнати, розроблені Фондом Порошенко та рекомендовані Міністерством регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ під час створення нового освітнього простору. Перша леді висловила сподівання, що в найближчому майбутньому ці проекти будуть реалізовані на Закарпатті.

У ході візиту Марина Порошенко та Геннадій Москаль провели нараду з головами районних рад, ОТГ та міськими головами щодо створення мережі Інклюзивно-ресурсних центрів Закарпатської області. За результатами засідання було підписано відповідний Меморандум про співпрацю між облдержадміністрацією й керівниками органів місцевого самоврядування, а також заплановано відкриття до 1 вересня 2018 року – 18-ти Інклюзивно-ресурсних центрів.

Дружина Президента відкрила перший такий центр у Закарпатській області. Заклад створено на виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 12 липня 2017 року № 545 та покликано забезпечувати супровід дітей з особливими освітніми потребами віком від 2 до 18 років протягом всього навчання.