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Закон «Про національну безпеку України» має привести сектор безпеки і оброни України до стандартів НАТО та ЄС – Президент під час РНБОУ

17 січня 2018 року - 19:40

Закон «Про національну безпеку України» має привести сектор безпеки і оброни України до стандартів НАТО та ЄС – Президент під час РНБОУ

Рада Національної безпеки і оборони, під головуванням Президента Петра Порошенка, обговорила проект Закону «Про національну безпеку України».

Президент підкреслив, що цей національний законодавчий акт в сфері безпеки і оборони має відповідати та забезпечувати реформування всього сектору безпеки і оборони України та сприяти покращенню нашого співробітництва з країнами НАТО.

«Цей законодавчий акт має привести стандарти національної безпеки і оборони у відповідність до стандартів національної безпеки Європейського Союзу», - наголосив Петро Порошенко.

«Проект (законопроект «Про національну безпеку України» – ред.) ставить перед собою завдання членства України і в Європейському Союзі, і в Північноатлантичному Договорі, що має бути безумовною гарантією безпеки, суверенітету та територіальної цілісності нашої держави», - сказав Президент та наголосив на надзвичайній важливості цього питання.

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