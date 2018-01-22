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Запроваджуємо принцип «дозволено все, що не заборонено» - Президент про проект Закону «Про валюту»

2 березня 2018 року - 16:43

Запроваджуємо принцип «дозволено все, що не заборонено» - Президент про проект Закону «Про валюту»

Національна рада реформ під головуванням Президента Петра Порошенка розглянула законопроект «Про валюту», який буде внесений на розгляд до Верховної Ради України.

Глава держави підкреслив, що проект закону «Про валюту»  запроваджує принцип «дозволено все, що не заборонено» та передбачає запровадження поступової, послідовної і гнучкої лібералізації на валютному ринку України, вільний рух капіталу та інших валютних цінностей. «Також прибирається таке болісне покарання як призупинення зовнішньоекономічної діяльності», - зазначив Петро Порошенко.

Президент акцентував увагу присутніх, що питання реформи валютного регулювання є надзвичайно важливим для стимулювання економіки та розвитку підприємництва. «Всі вони відразу відчують полегшення відразу після прийняття закону», - наголосив Петро Порошенко та  підкреслив, що «підприємець має робити бізнес конкурентоздатним, а держава має допомагати і захищати підприємця».

Президент зауважив, що нарешті буде скасовано Декрет Кабінету Міністрів «Про систему валютного регулювання і валютного контролю». «Пройшло 25 років. Світ пішов вперед. А у нас валютне регулювання зразка 93-го року», - сказав він та додав, що в Україні сьогодні понад 10 000 підприємств-суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності, які щорічно проводять 2,5 млн операцій.

«Кінцева ж мета - покращення умов для інвесторів, залучення інвестицій, нові робочі місця, нові надходження до державного бюджету,  надходження валюти в країну, зміцнення національної валюти. І головне - зростання доходів українців. Успішна країна Україна для успішних людей», - підкреслив Президент.

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