Завдяки таким жінкам ми точно отримаємо перемогу над ворогом – Президент подякував жінкам-військовослужбовцям за служіння українському народу

Президент Петро Порошенко зустрівся з жінками – представницями силових структур, які брали або беруть участь у відсічі агресії на Сході нашої держави та вручив державні нагороди.

Звертаючись до присутніх у залі, Глава держави підкреслив, що саме українська жінка наділена природною грацією, вишуканим смаком, тонким розумом. «Ви є символом усього найкращого, що є в нашому житті. Ви – ті, задля кого чоловіки роблять всі позитивні і добрі вчинки в своєму житті. Все погане – це не заради вас, а все добре – дякуючи вам. Без вас нічого в нас би не вийшло», - сказав Петро Порошенко.

Президент зазначив, що завжди українська жінка вважалася берегинею домашнього вогнища. Водночас, громадянки України завжди були й активними учасницями життя рідної держави. «В Україні ніколи не стояло питання рівноправності жінки і чоловіка. Українська жінка так себе поставила. Їй це вдалося, і ми це повністю підтримуємо. Українська жінка бере участь у суспільному, політичному, громадському житті. Ми це дуже цінуємо», - наголосив він.

За його словами, українки не залишилися осторонь і після агресії Росії проти нашої держави. «З 2014 року ми живемо в абсолютно інших реаліях – в реаліях незаконної анексії з боку Російської федерації, в реаліях агресії Росії на Сході нашої держави. І в української жінки виникла дуже непритаманна і незвичайна для неї роль – захистити матір-Україну разом і пліч-о-пліч з чоловіками», - зазначив Петро Порошенко.

«Завжди вважалося, що служба в ЗСУ – це чоловіча справа і жінкам там нема що робити. Але, подивіться, зараз у Збройних Силах України проходять військову службу більше 25 тисяч жінок. Такої великої кількості ніколи не було. Може, у жінок якось по іншому болить серце і вони не можуть залишатися осторонь цих процесів», - підкреслив Президент.

За словами Глави держави, зараз у військових частинах бойового складу служать понад дев’ять тисяч жінок. Протягом 2017 року уклали контракт із ЗСУ 2850 жінок. «Як доповідає мені і Міністр оборони, і начальник Генерального штабу, і Голова служби безпеки, голова Державної прикордонної служби, і Нацгвардії, і Міністерства внутрішніх справ в один голос – інколи у них розбіжності бувають, а тут – ні: військовослужбовці-жінки набагато більш дисципліновані, більш відповідальні і роблять надзвичайно відповідальну справу оборони української держави», - додав Петро Порошенко.

«Дорогі жінки, ви завжди будете залишатися для нас символом любові, символом перемоги, бо кожна з вас, так само, як і всі українці, так само, як і я, вірить, що Україна є непереможною. Ми звільнимо Донбас і Крим. Ми захистимо нашу країну. І ніхто ніколи більше не наважиться атакувати Україну. Бо зараз ми маємо абсолютно інші Збройні Сили, абсолютно іншу армію і абсолютно інший народ, який здатен об’єднатися в одну хвилину», - сказав Глава держави, дякуючи жінкам-військовослужбовцям за їх служіння українському народу.

Петро Порошенко побажав присутнім на церемонії нагородження жінкам миру, перемоги та любові. «Щиро хочу, щоб було і перше, і друге, бо саме завдяки таким жінкам ми точно отримаємо перемогу над ворогом. Я дуже дякую вам за ваше служіння. Слава українським жінкам і слава Україні», - сказав Президент.