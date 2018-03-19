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Заява Президента України у зв’язку із проведенням окупаційною адміністрацією т.з. виборів в тимчасово окупованому Криму
Заява Президента України у зв’язку із проведенням окупаційною адміністрацією т.з. виборів в тимчасово окупованому Криму

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Заява Президента України щодо видворення з української території 13 російських дипломатів

26 березня 2018 року - 16:00

Заява Президента України щодо видворення з української території 13 російських дипломатів

У відповідь на цинічну хімічну атаку в Солсбері (Велика Британія) Україна, у дусі солідарності з нашими британськими партнерами та трансатлантичними союзниками, та в координації з країнами ЄС, ухвалила рішення про видворення з української території 13 російських дипломатів із тих небагатьох, що залишилися. Бо як відомо, наші дипломатичні стосунки з РФ де-факто заморожені.

Росія вкотре підтвердила своє зневажливе ставлення не лише до суверенітету незалежних держав, а й до цінності людського життя. Україна відчуває це щодня в окупованому українському Криму та на Донбасі.

Тому, як ніколи, важливо не обмежуватися символічними жестами. Наступний крок – збільшення ціни для Москви за вчинені міжнародні злочини, включно через посилення персональних, фінансових та економічних санкцій.

Наша спільна відповідь Кремлю і надалі має бути рішучою та жорсткою для недопущення нових людських трагедій та забезпечення поваги до норм міжнародного права.

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