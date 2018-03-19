Заява Президента України у зв’язку із проведенням окупаційною адміністрацією т.з. виборів в тимчасово окупованому Криму

Проведення російською окупаційною адміністрацією так званих виборів президента РФ в тимчасово окупованому Криму є черговим брутальним порушенням Росією міжнародного права. Це й не дивно для країни, яка систематично і свідомо протиставляє себе усьому зовнішньому світу.

Так звані вибори в Криму – ще одне свідчення зневаги Кремля до основоположних документів та принципів, на яких протягом 70-ти років базуються міжнародний мир та безпека, зокрема Статут ООН та Гельсінський заключний акт.

Результати незаконного голосування є нікчемними та не матимуть жодних правових наслідків. Легітимними президентськими виборами в Криму можуть бути лише вибори Президента України.

Чергова ж спроба Кремля легітимізувати агресію та анексію повністю приречена на провал.

І я вдячний нашим міжнародним партнерам за чітку та безкомпромісну позицію, озвучену напередодні незаконних виборів, про те, що їхні результати не будуть визнані. І про те, що Крим є невід’ємною частиною України.

Вітаю також рішення ОБСЄ та інших наших міжнародних партнерів не брати участь у спостереженні за незаконними виборами в окупованому Криму. І очікую, що у підсумковому звіті міжнародної місії буде чітко вказано на незаконність проведення російських виборів на території українського Криму.

Я вдячний тим кримчанам, які не взяли участь у цьому фарсі, незважаючи на серйозний тиск, який вони зазнавали. Їм погрожували, примушували, зазивали на так звані дільниці подарунками. Але їхній мовчазний протест красномовно засвідчив – Крим – це Україна!!!

Ані зафіксована «явка», ані намальований «результат» не відповідають реальній активності мешканців півострова. Оприлюднені офіційні «дані» є ні чим іншим, як фальсифікацією. І говорячи відомим російським фразеологізмом це є «фількіна грамота». Ії Кремль тепер і буде використовувати в гібридній інформаційній війні, що він веде не лише проти України, а проти усього світу.

Український Крим в кайданах російської окупації перетворився на півострів несвободи та військову базу.

Ми посилимо наші зусилля, у тому числі в рамках міжнародних організацій та судових інстанцій для того, щоб покласти край грубому порушенню окупаційною владою прав людини в Криму. Україна також продовжить боротьбу за звільнення всіх без виключення українських політичних в’язнів, які перебувають за гратами на півострові та в Росії.

Ми маємо опрацювати перелік тих осіб, які планували, сприяли, організовували, агітували чи брали участь у зухвалому виборчому процесі в Криму та представити його для зміцнення санкцій проти окупаційної російської влади.

Легітимність президентських виборів в РФ та нібито обраного на них кандидата ставиться під сумнів не лише незаконним проведенням голосування в тимчасово окупованому Криму. Це в цілому був політичний фарс, який не має нічого спільного із виборами в демократичному розумінні цього процесу. Це був вибір без вибору, без реальної політичної конкуренції, без свободи слова, без рівних можливостей.

І ми закликаємо міжнародних партнерів посилити санкційний тиск на Кремль. І не тільки за агресію проти України, але й за гібридну війну проти усієї європейської та євроатлантичної спільноти, за політичні вбивства за кордоном, і за придушення демократії у самій Росії.

Спільними зусиллями, нашою єдністю і міжнародною солідарністю забезпечимо деокупацію Криму та відновлення суверенітету і територіальної цілісності України, повагу до міжнародного права!