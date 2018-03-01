Жодної втоми від України з боку Євросоюзу немає – Віце-Президент Європейської Комісії та Президент України

Віце-Президент Європейської Комісії – Високий Представник ЄС із закордонних справ та безпекової політики Федеріка Моґеріні наголосила, що не існує втоми в Європейському Союзі від України, від питання Донбасу.

«Не бачу втоми в ЄС. Вважаю, що одностайне рішення ЄС продовжити санкції, а також рішення щодо фінансової допомоги підтверджують це. Тим більше, що ми бачимо результати. І ці результати вимагають люди», - сказала Федеріка Моґеріні.

Вона також наголосила, що бачить в українцях, особливо молодих, нестримне бажання реформ та змін: «Це є двигуном інституційної роботи. Ми тут, щоб допомогти, поділитися досвідом. Ми вважаємо, що це інвестиція в наш спільний європейський континент».

«Ми також не втомилися від роботи щодо імплементації Мінських угод. Очевидно, є певна фрустрація через відсутність прогресу, але ми налаштовані робити ще більше», - підкреслила Віце-Президент Європейської Комісії.

За її словами, також продовжується обговорення питання миротворчої місії ООН на Донбасі для забезпечення максимальної ефективності кожного кроку з виконання Мінських домовленостей.

Крім того, Віце-Президент Європейської Комісії зазначила, що будуть обговорюватись умови фінансової допомоги. «Звичайно, елементи, які мали місце в попередніх пакетах допомоги можуть бути релевантними для майбутніх. Ми плануємо, що перший транш відбудеться до кінця цього року. Ми приділяємо велику увагу антикорупційним крокам в Україні», - сказала Федеріка Моґеріні.

Президент Петро Порошенко також зазначив, що на переговорах було домовлено про продовження макрофінансової допомоги в 2018 році на Саміті Східного партнерства. «І рішення Європейської Комісії підтверджує, що ми дотримуємося слова», - наголосив він.

За його словами, уже була виділена певна допомога з боку Європейської Комісії. Він висловив сподівання, що це буде підтримано також Радою ЄС і Європарламентом. Президент також відзначив, що в цій ситуації це буде сильною мотивацією для продовження реалізації Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом. Всі реформи здійснюються в інтересах України», - додав він.

«Це демонстрація відносин довіри, це демонстрація відносин пріоритетності», -підкреслив він.

«І не існує втоми від України в Європейському Союзі. Сьогодні у нас візит Віце-Президента Європейської Комісії. Ми погодилися щодо продовження санкцій проти Росії на підтримку територіальної цілісності і незалежності України», - підкреслив Петро Порошенко.

За його словами, також домовлено про підвищення гуманітарної допомоги для переміщених осіб, та консультативної допомоги у різних секторах, зокрема енергоефективності, боротьбі з корупцією.

«Це відносно того, наскільки високо залишається Україна серед пріоритетів Європейського Союзу. Ми дуже раді, що такий рівень солідарності з Україною існує, така єдність по відношенню до України щодо безпеки України. Бо йдеться і про безпеку Євросоюзу», - сказав Петро Порошенко.