Звернення Президента до учасників меморіального заходу «Шість мільйонів сердець»

Шановні учасники заходу!

Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту — данина сучасного світу пам’яті мільйонів євреїв та представників інших національностей, яких було позбавлено життя внаслідок одного з наймасштабніших і найцинічніших злочинів тоталітарного нацистського режиму. Неможливо осягнути всю глибину страждань, якої він завдав невинним людям у роки Другої світової війни.

Нині у місцях масових убивств постали меморіали та музеї як зриме уособлення спомину про минулі трагедії і запобігання їм у майбутньому. Та найнадійнішою запорукою від злочинів проти людяності на всі часи є усвідомлення державами і народами спільної відповідальності за досягнення та збереження миру й порозуміння на планеті.

Україна гідно виконує цю важливу місію, відстоюючи пліч-о-пліч з усім цивілізованим світом ідеали гуманізму, гідності та свободи, зберігаючи історичну пам’ять і змінюючи світ на краще.

Петро ПОРОШЕНКО