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Виступ Президента України на урочистому зібранні з нагоди Дня Соборності України та 100-річчя проголошення незалежності УНР
Виступ Президента України на урочистому зібранні з нагоди Дня Соборності України та 100-річчя проголошення незалежності УНР

22 січня 2018 року - 15:57

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Звернення Президента до учасників меморіального заходу «Шість мільйонів сердець»

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Заходи у зв’язку із 100-річчям бою під Крутами
Заходи у зв’язку із 100-річчям бою під Крутами

29 січня 2018 року - 11:42

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Звернення Президента до учасників меморіального заходу «Шість мільйонів сердець»

30 січня 2018 року - 17:00

Шановні учасники заходу!

Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту — данина сучасного світу пам’яті мільйонів євреїв та представників інших національностей, яких було позбавлено життя внаслідок одного з наймасштабніших і найцинічніших злочинів тоталітарного нацистського режиму. Неможливо осягнути всю глибину страждань, якої він завдав невинним людям у роки Другої світової війни.

Нині у місцях масових убивств постали меморіали та музеї як зриме уособлення спомину про минулі трагедії і запобігання їм у майбутньому. Та найнадійнішою запорукою від злочинів проти людяності на всі часи є усвідомлення державами і народами спільної відповідальності за досягнення та збереження миру й порозуміння на планеті.

Україна гідно виконує цю важливу місію, відстоюючи пліч-о-пліч з усім цивілізованим світом ідеали гуманізму, гідності та свободи, зберігаючи історичну пам’ять і змінюючи світ на краще.

Петро ПОРОШЕНКО

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