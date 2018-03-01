Звернення Президента до українських добровольців - патріотів України

Дорогі співвітчизники!

Сьогодні ми вшановуємо патріотів сучасної України, які за покликом серця, усвідомлюючи свій громадянський обов’язок і відповідальність за майбутнє держави, не чекаючи офіційного оголошення мобілізації, стали на захист незалежності України.

Саме ви прийняли на себе перший удар російського агресора та відчули на собі підступність і лють ворога, пройшли пекло найважчих боїв за Широкине, Іловайськ, Мар’їнку, Донецький аеропорт, самопожертвою, мужністю та героїзмом довели усьому світові, що ми нікому не віддамо право вирішувати нашу долю.

І зараз, багато хто з вас, набувши безцінного бойового досвіду, продовжує виконувати завдання із відсічі та стримування ворожої навали на сході нашої держави у складі оновленого українського війська.

У цей день ми вклоняємося всім героям, які віддали своє життя за збереження територіальної цілісності України та за краще майбутнє своїх дітей у вільній країні. Вічна їм слава!

Від імені Українського народу маю честь висловити вам шану за високий патріотизм та мужність в обороні рідної землі.

Зичу усім міцного здоров’я, успіхів та непохитної віри у нашу перемогу.

Слава патріотам України!

Слава Україні!

Петро ПОРОШЕНКО