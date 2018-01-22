Президент:

Адміністрація:

Президент:

Адміністрація:

Головна

Президент України

вВідео
Виступ Президента України на урочистому зібранні з нагоди Дня Соборності України та 100-річчя проголошення незалежності УНР
Виступ Президента України на урочистому зібранні з нагоди Дня Соборності України та 100-річчя проголошення незалежності УНР

22 січня 2018 року - 15:57

Переглянути всі відео
ностанні новини

Президентське подружжя взяло участь у панахиді за загиблими Героями Небесної Сотні у Михайлівському Соборі

20 лютого 2018 року - 12:41

Дуже символічно, що переміг український проект – Президент взяв участь у презентації архітектурного проекту-переможця «Меморіал Героїв Небесної Сотні»

20 лютого 2018 року - 11:47

Звернення Президента до Українського народу у зв’язку з Днем Героїв Небесної Сотні

20 лютого 2018 року - 09:00

Президент підписав Закон щодо забезпечення будівництва меморіально-музейного комплексу Героїв Небесної Сотні

19 лютого 2018 року - 16:32

Перейти до всіх новин
фФотогалерея
Участь Президента у заходах з вшанування пам’яті Героїв Небесної Сотні
Участь Президента у заходах з вшанування пам’яті Героїв Небесної Сотні

20 лютого 2018 року - 11:59

Перейти до всіх галерей

Звернення Президента до Українського народу у зв’язку з Днем Героїв Небесної Сотні

20 лютого 2018 року - 09:00

Дорогий Український народе!

День Героїв Небесної Сотні — це день вшанування пам’яті наших відважних співвітчизників, які ціною власного життя дали можливість Україні бути незалежною, демократичною, відкритою світові державою, а усім нам — змогу самим творити своє майбутнє.

З гордістю і вдячністю віддаємо шану тим, чия самопожертва стала запорукою перемоги Революції Гідності, торжества незламного українського духу над підступними спробами нас упокорити.

Подвиг безстрашних лицарів, озброєних лише бруківкою та любов’ю до України, чотири роки тому згуртував увесь цивілізований світ на підтримку нашого вибору і нині продовжує надихати мільйони українських патріотів на рішучу боротьбу проти гібридних викликів «русского мира».

Маємо лише один правильний шлях — звільнення від агресора окупованої частини Донбасу та повернення анексованого Російською Федерацією Криму.

Зберігаючи відданість ідеалам гідності та свободи, ми повинні утверджувати національну єдність, розбудовувати демократичну сильну і процвітаючу країну, зміцнювати наше військо та високо цінувати кожну мить життя у незалежній європейській Україні.

Слава Героям Небесної Сотні!

Слава Україні!

Петро ПОРОШЕНКО

Версія для друку