Звернення Президента України на Традиційній зустрічі з главами дипломатичних представництв іноземних держав та міжнародних організацій, акредитованих в Україні

ЗВЕРНЕННЯ

Президента України Петра Порошенка на Традиційній зустрічі з главами дипломатичних представництв іноземних держав та міжнародних організацій, акредитованих в Україні

(Київ, 16 січня 2018 року)

Ваші Високоповажності,

Шановний пане Спікере, Шановний пане Прем’єр-міністре,

Пані та панове,

Дорогі друзі,

Щиро вітаю вас з Новим роком!

Нехай 2018-й стане роком миру, благополуччя для усіх нас, роком розвитку та прогресу для держав та народів світу!

Дорогі друзі,

Сьогодні ми вперше зустрічаємося у новому, відреставрованому Маріїнському палаці.

Багато років цей шедевр архітектури, на жаль, поступово деградував.

Нині цей палац отримує нове життя після реконструкції.

Як і Україна сьогодні – через реформи.

Я надзвичайно радий, що саме іноземні дипломати є першими, хто бере участь в урочистостях у цій чудовій будівлі після проведеної реконструкції.

Ми входимо у важливий і символічний рік – сторіччя з початку глибоких демократичних змін не лише в Україні, а й в усій Європі.

У 1918 році в результаті падіння імперій десятки націй відновили чи здобули свою незалежність.

Це були народи Центральної Європи, Балтійського та Балканського регіонів.

Це були також народи, які перебували під ярмом царської Росії.

Хотів би щиро привітати з цим ювілеєм всіх наших друзів, для яких події, що відбулися сто років тому, стали важливим етапом державотворення.

Сьогодні, однак, йдеться не лише про відзначення тих подій, але й, насамперед, про усвідомлення уроків історії, які вони нам дали.

З позицій нинішнього дня є чимало паралелей.

Той самий епіцентр дестабілізації в Європі.

До болю схожі божевільні ідеї, що рухали тоді більшовицьку Росію і Росію нинішню.

Не менш подібними є й цинічні методи її агресії.

Тоді, як і зараз, молода Українська держава стала об’єктом російського нападу тільки тому, що хотіла бути вільною та незалежною.

В ненависті проти України, що червона, що біла Росія, демонстрували вражаючу єдність.

Тоді нам забракло належної міжнародної підтримки. Нас не почули у Версалі.

Що з цього вийшло - сьогодні усім нам відомо: багато десятиліть шантажу, окупацій і терору з боку радянського режиму, які торкнулися багатьох народів світу.

Це і пакт Молотова-Ріббентропа. Це і Ялтинський повоєнний поділ на зони впливу і залізна завіса… Це і агресія Москви проти Угорщини та Чехословаччини, проти Молдови, Грузії та України.

Не втомлюся повторювати, що якби демократична Європа тоді не спокусилася на підступні компроміси з більшовицькою Росією, і незалежну та демократичну Україну вдалося б зберегти, багатьох трагедій 20 століття у світі вдалося б уникнути.

Так само не втомлюся закликати своїх співвітчизників, прибічників опозиції: треба балансувати градус внутрішньополітичної боротьби з урахуванням ситуації на нашому східному кордоні.

Антураж порожніх наметів навколо цього палацу, які ви, шановні гості, побачили, - це наочне свідчення псевдо-політиків, які втратили відчуття балансу та збанкрутіли.

Це також свідчення того, що українці – мудрі, і вони не дозволять, щоби російська диктатура скористалася українською демократією в своїх імперських цілях.

Дорогі друзі,

Уроки з подій сторічної давнини мусимо винести не лише ми, в Україні, але й вся демократична спільнота, увесь цивілізований світ.

Перший урок полягає в тому, що демократичні цінності не можуть бути предметом торгів і компромісів.

Перефразовуючи Черчілля, я б сказав, що, якщо, обираючи між комфортом і демократичними цінностями, ми обираємо комфорт, то, врешті-решт, втратимо і те, й інше.

Другий – спроби умиротворення агресора завжди, без усіляких винятків, ведуть до зростання його апетитів і, як результат, нової агресії.

Тому необхідність жорсткої, безкомпромісної відсічі тим, хто грубо порушує норми міжнародного права, сьогодні є очевидною.

Третій урок – Кремлю ніколи не можна вірити, під які режими він себе не маскував би – царський, комуністичний чи псевдо-демократичний.

Історія, в тому числі й останніх 100 років, свідчить, що агресія, брехня, маніпуляції, репресії і придушення свободи слова – так чи інакше присутні в різних формах цієї держави.

Завдання цивілізованого світу – передбачити надійні запобіжники, засоби ізоляції для того, щоб цей спрут не мав можливості і потенціалу простягати свої агресивні щупальця за межі своїх кордонів. В тому числі і за допомогою фейкових новин.

І ще один урок, який неодноразово підтверджений історією.

І про який, на жаль, добре знають у Москві.

Найдієвішим запобіжником проти відродження імперських амбіцій і апетитів Росії є демократична, успішна і незалежна Україна.

Все, що сьогодні робить Росія в Україні, має одну-єдину мету: повернути нас у свою так звану «сферу впливу», знищити українську державу як таку.

Україна сьогодні на передовій.

Я багато разів говорив про це, але повторю це ще раз: саме українська армія ціною життів своїх героїв захищає мир, стабільність і демократію в Європі.

Саме в Україні продовжується творення Європи. Ми більше не є мультивекторною нацією. Ми - це нація з нашими власними українськими прагненням.

Ви не знайдете жодної іншої країни в усьому світі, яка б зіштовхнулася з таким грандіозним викликом та змогла добитися результатів на обох напрямках - на фронті протидії російській агресії, і на фронті необхідних реформ.

Без підтримки наших міжнародних партнерів реалізувати це було б неможливо.

Слова щирої вдячності я адресую насамперед нашим друзям в Європейському Союзі за великі досягнення. Це є наші спільні досягнення, а не лише українського Президента, українського Уряду та українців.

Минулого року нам вдалося вписати яскраву сторінку до історії інтеграції України до ЄС.

Розпочала працювати на повну силу Угода про асоціацію.

Було запроваджено довгоочікуваний безвізовий режим.

Це принципово змінило правила гри та не лише заякорило Україну в бухті ЄС, але й відкрило нові перспективи для безвізових подорожей до інших країн світу з так званого «білого списку ЄС».

Цього року ми маємо досягти успіху в реалізації пропозицій, про які ми домовилися з ЄС у контексті наступних кроків нашого поступового зближення – чи то торгівля або енергетика, чи то мобільність або цифровий ринок.

Ми невтомно працюватимемо над цим порядком денним.

Слова моєї вдячності також адресую Сполученим Штатам Америки.

Минулого року наші американські партнери підтвердили своє лідерство у протистоянні російському реваншизму.

Від самої першої зустрічі з Президентом Трампом ми координуємо наші зусилля щодо зміцнення нашого стратегічного партнерства заснованого на "Великій справі миру" та "Великому плані успіху".

Ми вдячні за підхід Президента Трампа «мир через міць» і, відповідно, рішення про надання Україні оборонної летальної зброї та скоординовані кроки з метою реалізації ініціативи про розміщення миротворчої місії ООН на окупованому Донбасі.

Ми також високо цінуємо тверду позицію США щодо трансатлантичної єдності та солідарності з Україною, у тому числі щодо політики санкцій.

Вони є найбільш дієвою і цивілізованою відповіддю агресивній Росії.

Слова моєї вдячності також адресую нашим партнерам по Нормандській четвірці - Німеччині та Франції.

Свої найкращі побажання адресую Канцлеру Меркель та вірю, що нова урядова коаліція Німеччини базуватиметься на сталій підтримці України та її територіальної цілісності, суверенітеті та незалежності.

Хотів би також подякувати Президентові Макрону за його лідерство та бачення оновленої Європи.

Спільно з потужною міжнародною проукраїнською коаліцією нарешті маємо примусити Росію сумлінно виконувати Мінські домовленості.

Дозвольте мені також подякувати Австрії як головуючій минулого року в ОБСЄ країни, та побажати успіхів наступному італійському головуванню. Розраховуємо на тісну співпрацю у справі повернення миру на українську землю.

Хотів би особливо відзначити мужню та самовіддану діяльність численних спостерігачів СММ ОБСЄ на окупованому Донбасі. Навіть загроза здоров’ю та життю з боку російських окупаційних військ їх не зупиняє від виконання шляхетної місії.

Немає нічого неможливого, коли ми всі об’єднуємо наші зусилля і говоримо єдиним голосом. Різдвяне звільнення українських полонених – це яскравий приклад цього.

Нинішнього року ми працюватимемо для якнайскорішого повернення в Україну інших українських заручників з окупованих Донбасу та Криму і політичних в’язнів, які утримуються в російських тюрмах.

Ми продовжуватимемо прокладати шлях для реінтеграції окупованих українських земель мирним, політико-дипломатичним шляхом.

Це ключовий сигнал відповідного Закону, який сьогодні розглядається в українському Парламенті за моєї ініціативи. Я твердо сподіваюсь, що він буде успішно проголосований.

Це сигнал і для Донбасу, і для Криму: ви є невід’ємною частиною України і ми зробимо все можливе для того, щоб ви якнайскоріше повернулися додому.

Користуючись нагодою, хотів би подякувати всім нашим друзям, які віддали свої голоси на підтримку Резолюції ГА ООН щодо прав людини в окупованому Криму. Кожній нації. Спасибі вам за вашу дуже потужну позицію.

Особливо – співавторам Резолюції як партнерам Міжнародної платформи з де-окупації Криму, яка фактично викристалізувалася та розпочала свою роботу.

Минулого року Україна завершила своє непостійне членство в Раді Безпеки ООН. Дякую всім партнерам, з якими ми працювали в цьому форматі протягом двох років.

Як новообраний член Ради ООН з прав людини на наступний трирічний період, Україна використовуватиме всі наявні інструменти для протидії порушенням прав людини на окупованих територіях та у всьому світі.

Запрошую наших партнерів до спільної роботи у рамках цього головного органу системи ООН у сфері прав людини.

Дорогі друзі,

Минулого року, особливо восени, Україна зробила важливі кроки, ухваливши цілу низку стратегічних реформ.

Вони роблять нас більш стійкими на внутрішньому фронті, і це той шлях, яким слід надалі йти і в нинішньому році.

Хотів би подякувати нашим партнерам, передусім країнам Великої сімки, за підтримку України.

Японії, якій ми вдячні за формулу Ісе-Шімі та за фантастичний рік Японії в Україні.

І Канаді, чиє головування у Великій сімці тільки-но розпочалося, за дуже насичений порядок денний сприяння реформам в Україні.

Розраховуємо, що ця підтримка матеріалізується, зокрема, в чіткий Європейський план для України.

Прекрасний приклад – Стратегічний оборонний бюлетень з НАТО, завдяки якому ми зміцнюємо наш оборонний потенціал на засадах взаємосумісності з Альянсом. І в цьому році цю роботу буде продовжено, зокрема у світлі брюсельського саміту НАТО.

Наша подяка численним гуманітарним організаціям та міжнародним донорам за неоціненну підтримку в справі мінімізації негативних наслідків російської агресії, передусім, допомогу внутрішньо переміщеним особам та відновлення звільнених українських територій.

Високо ціную підтримку з боку МВФ, Світового банку та ЄБРР.

Ви допомагали нам зміцнювати макроекономічну і фінансову стабільність в Україні та, у такий спосіб, поступово повертати довіру до українського ринку з боку потенційних інвесторів.

Разом ми зробили можливою «осінь реформ» в Україні.

Ми започаткували новий Верховний суд – буквально з нуля, шляхом відкритого конкурсу та за активної участі громадянського суспільства.

Ми схвалили реформу у сфері освіти – і вона покращить стан освіти в Україні у відповідності до наших міжнародних зобов’язань і практик держав-членів ЄС.

Для тих, хто вважає інакше, ми завжди готові пояснити нашу логіку та домовитись про двосторонні механізми. Без ультиматумів, політизації та диктату.

Ми схвалили пенсійну реформу – як одну з ключових вимог МВФ.

Ми зробили можливою реформу охорони здоров’я, в тому числі сільської медицини – як найбільший прорив у цій сфері за роки.

У 2018 році наші пріоритети в реформах є не менш амбітними – приватизація, дерегуляція, покращення інвестиційного клімату, нацбюро фінансової безпеки, податок на виведений капітал, ліберальне валютне законодавство, подальше удосконалення тендерного законодавства, енергетичного сектору, а також законодавство про національну безпеку. Ми ніколи раніше не здійснювали такого пакету реформ.

І все ж, незважаючи на все це, я знаю, що ваша основна увага спрямована на Антикорупційний суд України.

Цього року ми запустимо його створення, і мій законопроект вже розглядається у Верховній Раді. Запрошую до конструктивної роботи в рамках демократичних парламентських процедур для його успішного ухвалення. Після голосування в першому читанні буде час для удосконалення проекту з метою якомога ефективнішої роботи цієї інституції, Але також дотримуючись української Конституції, принципів українського суверенітету та законодавства.

Цей суд стане останнім і вирішальним елементом в новій антикорупційній архітектурі України.

Водночас, ми не лише розбудовуємо антикорупційну каральну систему, але й викорінюємо підґрунтя для корупції. За кілька років ми з корінням вирубали цілу низку корупційних схем, які процвітали десятиліттями.

Ми прибрали багатомільярдну корупцію із сфери газових стосунків з Росією, а Нафтогаз із чорної діри перетворився на одну із найпрозоріших українських компаній.

Платформа ProZorro оздоровила сектор державних закупівель, заощадивши десятки мільярдів бюджетних коштів.

Система електронного відшкодування ПДВ, яку ми запустили минулого року, поклала край укоріненим та масштабним зловживанням у цій сфері.

Важливим запобіжником корупції стала і політика децентралізації.

На зміну безпосереднім контактам з чиновниками приходить розгалужена мережа центрів надання адміністративних послуг.

Щодо прогресу відкритості даних ми впевнено тримаємо лідерські позиції, демонструючи безпрецедентну прозорість.

Все це могли зробити і до нас. Але це зробили ми. Я хотів би подякувати Українському Урядові, Прем'єр-міністрові, Українському Парламенту і Голові Верховної Ради. Я також хочу подякувати усій моїй команді за ці досягнення.

Ми й надалі будемо викорінювати саме підґрунтя корупції. І нам лише хотілося б, щоби такі зусилля зустрічали все ж таки належну оцінку української та світової громадськості і вселяли оптимізм в кожного з нас.

Пані та панове,

Маємо пам’ятати, що Україна – це особливе місце на мапі Європи.

Саме тут вирішується її майбутнє.

На відміну від подій сторічної давними, сьогодні у нас є все, щоб відстояти свою правду.

Ми підтримуємо і захищаємо міжнародне право як нашу основоположну цінність.

Ми побудували міцну демократичну та об’єднану націю із зростаючою економікою і потужною та патріотичною армією.

І ми маємо непохитну єдність та солідарність з вами проти агресії.

Україна дякує долі за те, що ви, шановні посли, серед наших партнерів, союзників і друзів.

Дякую тим, хто прийняв Україну в своє серце.

Дякую всім тим, хто підтримує Україну у її боротьбі за мир, добробут, процвітання та європейське майбутнє.

Дякую за увагу.

Слава Україні!