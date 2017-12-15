Звернення Президента України з нагоди святкування Різдва Христового за григоріанським календарем

Дорогі українці!

Вперше як державне свято ми відзначаємо Різдво Христове за григоріанським календарем – разом із більшістю усього християнського світу, спільно із Європою. Верховна Рада ухвалила, а я підписав Закон, і віднині 25 грудня – вихідний день.

Але ми жодним чином не зазіхаємо на давню добру традицію святкувати Різдво 7 січня, шануємо її та поважаємо. Обирати собі календар – це є особисте право кожного, а от завдання держави – гарантувати таке право і дати можливість вибору.

Особисто я вирішив святкувати двічі. Тому сьогодні приєднуюся до вашого урочистого дійства. За два тижні українці знову співатимуть колядок і радітимуть народженню Спасителя світу. Як писав святий апостол Павло, ми, християни, – «одне тіло, один дух, один Господь, одна віра і одне хрещення».

Україна – унікальна в своїй віротерпимості й повазі до релігійних почуттів. Ми – це православні, греко-католики, римо-католики. Ми – ціле різнобарв’я протестантських церков. Ми – мусульмани та іудеї. Ми всі разом – українці.

Цього року Україна відзначила п'ятсотріччя початку Реформації, яка значною мірою визначила сучасне обличчя нашої цивілізації. Реформація мала велике значення і для України. Вона сприяла становленню інститутів приватної власності, розвитку процесу національного відродження. Вона надала вагомий поштовх освіті, науці, культурі і релігійному життю.

Нині протестантські церкви відіграють дедалі більшу роль в українському духовно-релігійному житті. Вони звершують активну проповідницьку, просвітницьку, благодійницьку діяльність. Високо ціную їхній внесок у поширення Божого слова, у зміцнення авторитету Біблії як невичерпного джерела мудрості і моралі.

Високодостойна українська громадо!

Перш ніж висловити свої щирі Різдвяні привітання, прошу всіх згадати зараз про видатного українця двадцятого століття. Сьогодні виповнюється 80 років від дня народження В’ячеслава Максимовича Чорновола, одного з батьків-засновників незалежної України. Актуальна й понині його програма дій з об’єднання всіх державницьких сил задля спільної перемоги і побудови сучасної демократичної України. Важливо знати, аналізувати і виконувати його настанови. «Нам потрібні реформи, а не революції, - вчив Чорновіл, - сила закону, а не закон сили; добробут народу, а не всенародні злидні; суспільна злагода, а не затята ворожнеча; демократія, а не диктатура».

Дорогі українці!

Нехай наша духовна праця та щирі молитви і надалі утверджують нетлінні християнські цінності.

Хай завжди буде з нами і нашою улюбленою країною наш Господь! Як казав той же апостол Павло: «Благодать Господа нашого Ісуса Христа, і любов Бога й Отця, і причастя Святого Духа нехай буде зо всіма вами!»

Теплого Різдва, веселих свят, життя – щасливого й довгого!

Христос рождається!