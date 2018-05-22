Звернення Президента з нагоди Міжнародного дня учасників операцій ООН з підтримання міжнародного миру та безпеки

Шановні українські миротворці!

Щиро вітаю вас із Міжнародним днем учасників операцій Організації Об’єднаних Націй з підтримання міжнародного миру та безпеки.

Упродовж 70-ти років «блакитні шоломи» докладають значних зусиль по всьому світові задля відновлення миру, полегшення людських страждань, захисту прав і гідності людини.

З перших років незалежності Україна стала невід’ємною складовою непересічних зусиль ООН у боротьбі за ідеали міжнародного миру та безпеки.

Своїм професіоналізмом і мужністю військовослужбовці Збройних Сил, інших військових формувань та правоохоронних органів України здобули визнання і пошану у багатьох країнах світу. Більше 30 з них поклали своє життя, виконуючи високу миротворчу місію та захищаючи цілі і принципи ООН. У цій день ми віддаємо шану їхній безцінній жертві.

Вагомий внесок України y підтримання міжнародного миру та безпеки надає нам моральне право розраховувати на потенціал і адекватну допомогу ООН у важкі часи, коли наша держава протистоїть віроломній зовнішній агресії. Розгортання на тимчасово окупованій Російською Федерацією території Донбасу багатонаціональної операції під егідою ООН може стати важливим елементом врегулювання, метою якого є повернення миру на багатостраждальну українську землю та відновлення її територіальної цілісності й суверенітету у міжнародно визнаних кордонах.

У свою чергу, Україна й надалі залишатиметься надійним партнером ООН у реалізації благородної місії з підтримання міжнародного миру та безпеки.

Зичу вам, шановні друзі, та вашим родинам міцного здоров’я, незламного духу, миру та процвітання.

Слава українським воїнам!

Слава Україні!

Петро ПОРОШЕНКО