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Звільнення українських заручників та введення миротворців ООН на окуповану частину Донбасу – Президент України про телефонну розмову з Президентом РФ

15 лютого 2018 року - 12:43

Звільнення українських заручників та введення миротворців ООН на окуповану частину Донбасу – Президент України про телефонну розмову з Президентом РФ

Звільнення українських заручників та введення миротворців на окуповану частину Донбасу. Такі теми обговорювались під час телефонної розмови Президента Петра Порошенка з Президентом РФ.

«Мета складалася в основному з двох частин. Частина перша – це було висловлено рівно три роки тому, на початку 2015 року при укладанні Мінська-2. Нам як повітря потрібні миротворці. І якщо тоді моя пропозиція не сприйнята була ніким, то на сьогодні за три роки кропіткої роботи, абсолютна більшість країн – членів Ради Безпеки Організації Об’єднаних Націй, плюс ті, хто підтримує Україну, зараз твердо наголошують на абсолютній необхідності миротворчої місії ООН», - повідомив Президент, відповідаючи на питання журналістів про розмову.

При цьому він наголосив, що «миротворча місія має бути на усій окупованій території», і повинна мати право наводити порядок – притягати до відповідальності, роззброювати незаконні збройні формування.

На переконання Глави держави ця «місія може принести мир на українську землю і створити умови для реінтеграції цих територій назад до України».

«Ми ні в якому разі не можемо зупинитися на звільнені наших заручників, у чому активно задіяна Ірина Геращенко (перший заступник Голови Верховної Ради – ред.) та уся моя команда», - підкреслив Президент та нагадав про успішне звільнення 74 українців напередодні Нового року.

«Я обговорював конкретні деталі,  списки, конкретні прізвища. При чому як тих, кого ми маємо повернути з окупованих територій, так і тих, кого ми маємо повернути з Росії», - зазначив Петро Порошенко. Водночас, Глава держави не назвав конкретних прізвищ, зауваживши, що не  хоче нашкодити переговорному процесу повернення.

«Ми робимо усе можливе для того, щоб повернути наших додому.  І наших воїнів, які знаходяться незаконно у в’язницях на окупованій території. І пана Сущенка, і пана Сенцова, пана Кольченка, кримських татар. Усіх, хто незаконно знаходиться на території Російської Федерації», - сказав Президент.

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Президент відвідав презентацію проектів Меморіалу Героїв Небесної Сотні

15 лютого 2018 року - 12:00
Президент Петро Порошенко відвідав презентацію проектів Меморіалу Героїв Небесної Сотні, 15 лютого 2018 року
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