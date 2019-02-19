Або Україна стане державою – регіональним лідером, членом ЄС і НАТО, або нас силоміць повернуть у стійло Москви – Президент Порошенко

«П’ять років російської агресії – більше, ніж достатньо, щоб зробити найголовніший висновок щодо нашого майбутнього. Або Україна стане потужною державою, регіональним лідером, членом ЄС і НАТО, або Україну силоміць повернуть до російської імперії у стійло, під ярмо Москви. Повернуть в статусі колонії Російської імперії або Радянського Союзу», - сказав Президент Петро Порошенко під час участі у молодіжному форумі: «Думка молоді важлива. Перспективи вступу в НАТО та ЄС» на Київщині.

«Україна, захищаючи східний кордон Європи, вже робить великий внесок в європейську безпеку», - сказав Президент та наголосив, що цей факт визнається усіма міжнародними партнерами і «вони віддають належне тій ролі, яку відіграє сьогодні Україна».

«Нагадаю, що ще у листопаді 2017 року, під час моєї зустрічі з Генеральним Секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом, він підтвердив, що двері НАТО точно зараз для України залишаються відкритими. Не вірте «зрадофілам». Не вірте, коли кажуть, що нас як воюючу державу, яка захищає свій суверенітет від російської агресії, в НАТО не візьмуть. Це просто неправда», - наголосив Президент. Він нагадав, що під час його участі в засіданні лідерів країн-членів Північноатлантичного Альянсу, майже усі керівники країн наголошували на перспективі членства України в НАТО.

«І кожен казав, що ми не просто маємо тримати двері відчиненими, а казали, що маємо прискорити вступ України до НАТО та задовольнити євроатлантичні амбіції держави», - наголосив Президент України.

«Партнерство з Альянсом відкриває можливості до зміцнення нашої армії. Ви всі знаєте, в якому жахливому стані заскочила іноземна агресія наші Збройні Сили. Армія була розкрадена і демотивована, зраджена, нашпигована агентами ФСБ, армія була дезорієнтована щодо загроз», - сказав Петро Порошенко. Він підкреслив, що ставши Президентом і Верховним Головнокомандувачем, визначив своїм найпершим пріоритетом відродження Збройних Сил і всього сектору безпеки і оборони.

«Ми не просто створили нову армію, не просто виростили нову плеяду молодих офіцерів – фронтовиків, які пройшли пекло боїв на Донбасі. Наразі Збройні Сили України являють собою твердий залізний кулак, який не дає ворогу просуватися вперед. Щороку і щодня ми реформуємо нашу армію, наближаючи її до рівня сучасних армій західного світу», - наголосив Президент.

«Головне, що характеризує нашу армію – це професіоналізм, патріотизм, вмотивованість. Ще одне, не останнє – нова служба капеланів. Бо, повертаючись з фронту, з передку, де я буваю майже кожен місяць, можу вам сказати – атеїстів на фронті немає. Там якось дуже швидко розумієш для чого вірити в Бога і для чого молитва», - наголосив Петро Порошенко.