Агропромисловий комплекс, ІТ, машинобудування, туризм, логістика стануть точками прориву, які підштовхнуть нас вперед – Президент про економічну стратегію України

Під час виступу на Форумі «Від Крут до Брюсселя. Ми йдемо своїм шляхом» Президент Петро Порошенко окреслив головні напрямки економічної стратегії розвитку України на найближчий період.

Президент підкреслив, що відповідальна економічна стратегія диктує необхідність «чітко визначити пріоритети і зробити акцент на тих секторах економіки, де ми можемо вийти на лідерські позиції».

«Вони стануть точками прориву, які підштовхнуть нас вперед. Вони принесуть кошти для того, щоби забезпечити відчутне підвищення рівня життя людей. До таких секторів я відношу агропромисловий комплекс, ІТ, машинобудування, туризм, логістику», - наголосив Президент.

Він зазначив, що населення світу щорічно зростає в середньому на 80-85 мільйонів і, за наявними прогнозами, до 2024 року перевищить вісім мільярдів. «І всі хочуть їсти. Очевидно, тут – величезна ніша для України як до глобального аграрного лідера. Ми вже за ці п’ять років вийшли на перші місця в багатьох видах сільськогосподарської продукції, але ми маємо розуміти, що справжнє лідерство можливе лише за умови, коли експорт переробленої продукції буде значно перевищувати експорт сировини», - сказав Петро Порошенко.

Глава держави підкреслив, що український IT-сектор зараз вже забезпечує майже 4% ВВП, дає роботу близько ста п’ятдесяти тисячам українців. Очікується, що в найближчі два роки ця цифра зросте до двохсот тисяч.

Президент підкреслив, що завдяки цьому в Україну поступово прийде так звана четверта промислова революція. Він наголосив, що ми маємо зробити ставку на високотехнологічні галузі з високою доданою вартістю та підкреслив, що традиційно в Україні сильними були і авіабудування, і космічна галузь, суднобудування, військово-промисловий комплекс. «І кожне робоче місце в цих галузях забезпечує мінімум 10-15 робочих місць в галузях суміжних», - додав він.

Глава держави зазначив, що перетворення України у транспортно-логістичний хаб Європи потребує модернізації транспортної інфраструктури та повідомив, що Україна вже увійшла до двадцятки країн за кількістю нових авіаційних ліній.

Говорячи про туристичну галузь, Президент зазначив, що «ми можемо увійти до десятка найпопулярніших культурно-туристичних напрямків в Європі».

«Туризм – це є колосальний ринок для малого та середнього бізнесу. Можемо увійти до десятка найпопулярніших культурно-туристичних напрямків в Європі», - сказав Петро Порошенко.

На переконання Президента, перелічені п’ять стратегічних пріоритетів дадуть потужний поштовх нашій економіці. «Під них можна залучити мільярди доларів інвестицій. Їхня реалізація створить десятки тисяч малих підприємств, сотні тисяч робочих місць з достойною оплатою і знизить, точно знизить рівень робочої еміграції українців. Більше того, поверне українців додому. Ця формула дасть перспективу місту й селу, кожній громаді. Вона наповнить державний та місцеві бюджети, дасть можливість підвищувати зарплати бюджетникам, пенсії, соціальні виплати», - наголосив Президент.