Андрій Єрмак обговорив із Шоном Пенном важливість привернення максимальної уваги до Глобального саміту миру

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак провів розмову в онлайн-форматі з американським актором, кінорежисером, сценаристом і продюсером Шоном Пенном.

Андрій Єрмак подякував Шону Пенну та всім друзям України у США за підтримання уваги до нашої країни та важливі сигнали щодо необхідності продовження допомоги Україні.

Керівник Офісу Президента розповів про підготовку до першого, інавгураційного Глобального саміту миру, який має стати надважливою подією на дипломатичному напрямі задля наближення справедливого миру для України.

За його словами, дуже важливо поширювати інформацію про Глобальний саміт миру серед усіх країн світу. Адже Україні надзвичайно потрібна присутність кожної з них.

«Росія сьогодні використовує всі можливості для тиску та впливу на ці держави. Консолідація світових лідерів на Саміті миру допоможе нам показати Росії, Путіну, що він в ізоляції», – зазначив Андрій Єрмак.