Архієпископ Симферопольський і Кримський подякував Президенту за зусилля у наданні автокефалії українській церкві: Ви не один – з вами Бог і український народ

Президент Петро Порошенко особливо наголошує на важливості утворення єдиної помісної православної української церкви, яка має одним із значущих елементів державотворення. «Одним із важливих елементів державотворення є наша українська помісна православна церква», - сказав Петро Порошенко під час виступу на урочистій посвяті курсантів Херсонської морської академії поповнення 2018 року.

Присутній на урочистостях Архієпископ Симферопольський і Кримський, керуючий Кримською і Херсонською єпархіями Української Православної Церкви Київського патріархату Климент подякував Главі держави за його зусилля для ухвалення Синодом Вселенського Патріархату рішення про надання українській церкві автокефалії.

«Я згадую жовтень 2014 року, коли вночі, під кулями автоматів Ви стояли у Сімферопольському аеропорту. Ви були єдиним українським політиком, який наважився прибути в Крим. Тоді Ви нічого не могли зробити, бо були один. Але з Вами був Бог і він благословив Вас стати Президентом України», - зауважив Архієпископ.

Архієпископ Климент наголосив: «Сьогодні, під час війни, Ви намагаєтеся об'єднати український народ навколо єдиної помісної української церкви. Ви не один – з вами Бог і український народ. Прийміть нашу подяку і молитву, щоб Господь благословив Вас і всіх нас у славі Божій».

Глава держави зазначив, що 1030 років минуло з часу хрещення України святим рівноапостольним князем Володимиром, а Україна не мала своєї церкви: «З початку ми були в лоні Матері-церкви Константинополя, потім 332 роки Москва вкрала нашу незалежність…».

«І на сьогоднішній день вперше українцям повертається омріяне, мрія поколінь українців. Я думаю, що 11 жовтня день, коли Синод Вселенського Патріархату прийняв історичне рішення про надання українській церкві автокефалії назавжди золотими літерами буде вписаний в історію України», - підкреслив Петро Порошенко.