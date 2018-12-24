Армія у 2019 році отримає фінансування в розмірі 102 млрд гривень – Президент

Президент Петро Порошенко наголошує, що відповідно до рішення Воєнної кабінету та Ради національної безпеки і оборони була затверджена воєнна складова Державного бюджету на 2019 рік. Про це Глава держави повідомив під час робочої поїздки на Житомирщину.

«Як і передбачається законом, у воєнному бюджеті нарешті видатки виключно на оборону перевищують 3% ВВП, а всього на сектор оборони і безпеки планується витрати більше 5% ВВП. На армію на наступний рік виділено близько 102 мільярдів гривень. На 16 мільярдів більше, ніж минулого року», - повідомив Верховний Головнокомандувач ЗСУ. При цьому він додав, що це відбувається завдяки макрофінансової стабілізації внаслідок співпраці з міжнародними фінансовими організаціями, зокрема співпраці з ЄС, МФВ та Світовим банком.

Президент також додав, що сьогодні золото-валютні резерви України «вже перевищили 20 млрд доларів, що свідчить про міць економічної ситуації країни».

Петро Порошенко також підкреслив, що таке фінансування дозволяє передавати у Збройні Сили України нове озброєння та техніку. За його словами, у найближчий перспективі ЗСУ отримують нове ракетне озброєння «Вільха» та «Нептун».

«Є гроші, нарешті, для закупівлі для Збройних Сил України в перспективі таких новітніх комплексів, як ракетне озброєння «Вільха», яке пройшло успішне випробування, ракетне озброєння «Нептун», самохідну артилерійську установку «Богдана», ударний розвідувальний комплекс «Сокіл» та високоточний снаряд «Квітник» і багато іншого», - повідомив Верховний Головнокомандувач ЗСУ. При цьому він зауважив, що це неповний перелік, але його ще зарано повідомляти для засобів масової інформації.

Глава держави подякував науковому і виробничому персоналу оборонно-промислового комплексу, які задіяні у виконанні оборонного замовлення.