Без незалежної церкви неможлива незалежна держава - Президент під час подячного молебня за автокефалію ПЦУ

Томос про автокефалію та утворення Православної Церкви України був урочисто внесений у собор і розміщений біля царських врат.

Глава держави привітав усіх присутніх у храмі з Різдвом Христовим і нагадав, що цьогоріч воно було дуже особливим, адже Україна і її народ отримали на це свято «великий подарунок від Господа» - українську Православну Церкву.

«Це те, про що молилися і мріяли покоління українців з самого першого дня хрещення України-Руси святим рівноапостольним князем Володимиром. Українці мріяли отримати від Матері-Церкви автокефалію. І 333 роки тому, коли на українську церкву було одягнуто московське ярмо, всі ці роки покоління українців молилися, щоб Господь послав нам незалежність, автокефалію помісної церкви», - сказав він.

«І цього року Господь почув нас. Почув молитви ієрархів і священників, почув молитви парафіян. Коли ми звернулися разом – я як Президент, Верховна Рада, яка підтримала звернення Президента, всі ієрархи українських церков», - додав Петро Порошенко.

«Диво сталося. Всі чекали, що ми будемо вмовляти їх роками, а це трапилося одразу», - сказав Президент і констатував, що тепер «зірка великої православної нації - Православної Церкви України, сяє серед помісних православних церков».

«Ми є одна з найбільших православних націй. І тисячі людей, які зібралися в цьому храмі та ті, хто не потрапив до нього і стоять на вулиці – стоять з подячною молитвою Господу за його подарунок», - додав він.

Президент відзначив, що Рівненщина першою має змогу побачити Томос про автокефалію ПЦУ, який «ще вчора був скріплений підписами всіх членів Синоду Вселенського Патріархату, а сьогодні він вже повернувся в Україну». «Ви сьогодні маєте змогу побачити на власні очі Томос, який чекали покоління українців, який дарував українській церкві автокефалію, який заклав духовний фундамент під державотворення, який дорівнює акту або референдуму про незалежність України», - сказав він.

Глава держави також нагадав як 15 грудня на Об’єднавчому Соборі було створено Православну Церкву України і обрано її предстоятеля: «Хочу подякувати всім, хто молився за те, щоб це стало можливим. І чому це так важливо для мене як для Президента? Бо це не просто створення церкви, а я ще раз наголошую – без цього не може бути вільної і незалежної держави Україна».

«Тому Москва так агресивно боролася, щоб не було у нас канонічної автокефальної православної церкви, визнаної світовим православ’ям, Вселенським Патріархатом. Їм принципово важливо було не відпустити Україну з Російської імперії», - додав Петро Порошенко.

Президент наголосив, що «Томос є свідченням того, що Україна набула волі, незалежності». Глава держави подякував за молитви підтримки і любов до України. Окремо Президент подякував Святійшому Філарету: «Можна було би докладати безліч зусиль, але якщо би 25 років тому Його Святість не заклав фундамент у вигляді церкви, на базі якої з’явилася (нова церква – ред.) і об’єдналася разом з УАПЦ, ієрархами УПЦ МП, то це все було би неможливим. І от за віру в Україну і в нашу церкву, за рішучі дії на захист України прийняв рішення нагороди Святійшого Патріарха Філарета найвищим званням – Герой України», - сказав Петро Порошенко.

Святійший Філарет подякував Вселенському Патріарху Варфоломію за рішення про надання автокефалії Православній Церкві України. Окремо він відзначив зусилля Президента Петра Порошенка: «Попередні президенти теж багато робили для отримання Томосу, але не досягли цього. А Петро Олексійович своєю мудрістю та наполегливістю досяг своєї мети. І ми дякуємо Вам». Він зауважив, що УПЦ КП тривалий час «стукала в двері Вселенського Патріарха, але вони не відчинялись». «А чому вони відчинились? Бо Бог створив такі умови, при яких Вселенський Патріарх не міг вчинити інакше… Ми дякуємо, насамперед, Богу за це», - додав він.

Філарет вручив Главі держави орден святого апостола Андрія Первозваного.

По завершенню молебну Петро Порошенко поспілкувався з місцевими жителями.

Свято-Покровський кафедральний собор у Рівному є одним з найбільших та найвищих храмів України. Його довжина – 51 м, ширина – 42 м, висота – 55 м. Великий купол, який символізує Ісуса Христа, та 12 менших, які символізують апостолів, а також 8 малих куполів, створюють чудову композицію, яка є окрасою Рівного та проглядається з усіх сторін міста. Собор побудовано в українському стилі.

Наріжний камінь майбутнього Свято-Покровського собору було закладено Предстоятелем УАПЦ – Святійшим Патріархом Київським і всієї України Мстиславом у 1990 році. Наприкінці 90-х років почав діяти нижній храм собору – на честь всіх святих землі Волинської. Освячення верхнього храму собору – на честь Покрови Пресвятої Богородиці – звершив Святійший Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет у 2001 році.