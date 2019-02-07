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 Без України не може бути глобальної безпеки і безпеки в Європі - Президент у Мюнхені

16 лютого 2019 року - 18:34

 Без України не може бути глобальної безпеки і безпеки в Європі - Президент у Мюнхені

«Без України не може бути глобальної безпеки і безпеки в Європі», - заявив Президент України Петро Порошенко в коментарі для представників засобів масової інформації в рамках участі у Мюнхенській безпековій конференції.

Глава держави зауважив зокрема, що Канцлер Німеччини Ангела Меркель під час виступу на конференції також говорила про ситуацію в Україні. «Сьогодні ви бачили, що і у виступі Канцлера Німеччини, і на двосторонній зустрічі (з Ангелою Меркель - ред.) ми обговорили всі питання нашої співпраці починаючи від підтримки реформ і закінчуючи рішучими зусиллями для захисту позицій України», - зазначив він.

За його словами, також обговорювалась співпраця і в питаннях протидії агресії Російської Федерації у Керченській протоці, і в питаннях звільнення українських моряків і забезпечення вільного судноходства, і в питаннях витрат на забезпечення оборони, і в питаннях розвитку економіки.

Петро Порошенко подякував американським і європейським партнерам за чітку і послідовну позицію підтримки України.

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