Більше 11 млрд грн. від розмитнення «євроблях» вже надійшли до бюджету і будуть спрямовані на індексацію пенсій – Президент

Президент Петро Порошенко під час робочої поїздки до Івано-Франківської області наголосив, що держава має робити все задля забезпечення найвразливіших верств населення, зокрема пенсіонерів. Він зазначив, що вже зараз для цього використовуються всі можливі інструменти.

Як один із прикладів Глава держави назвав рішення про спрямування коштів від розмитнення так званих «євроблях» до Пенсійного фонду, що дає можливість провести індексацію пенсій.

Президент нагадав про складності, які виникли із вирішенням питання щодо розмитнення автомобілів на європейських номерах, що були ввезені в Україну із порушенням митного та податкового законодавства. «Нам тоді сказали: ви не зберете навіть одного мільярда. Ніхто не буде розмитнювати», - зауважив він.

«Знаєте, яка ситуація зараз? Уже більше 200 тисяч автомобілів розмитнено, а до Пенсійного фонду надійшло 11 мільярдів гривень станом на зараз. Так треба працювати», - наголосив Президент.

«А тепер я вас питаю: а куди ми ці 11 мільярдів Пенсійного фонду маємо спрямувати? На індексацію пенсій. Щоб нікуди воно більше не йшло, тому ми і направили їх у Пенсійний фонд. Кому? Тим, хто має найменші пенсії, на рівні мінімальної», - констатував Петро Порошенко.

«І в першу чергу ми маємо зробити це там, де не змогли проіндексувати у 2015-2016 роках. Бо ті, хто отримує мінімальну пенсію, ні в 2015 році, ні в 2016 році індексації не отримали, бо всі кошти йшли на армію», - додав Президент.