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Це безпосереднє втручання у внутрішні справи і елемент гібридної агресії – Глава держави про рішення Радбезу РФ щодо захисту російської церкви в Україні

16 жовтня 2018 року - 18:02

Це безпосереднє втручання у внутрішні справи і елемент гібридної агресії – Глава держави про рішення Радбезу РФ щодо захисту російської церкви в Україні

Президент Петро Порошенко під час наради на Львівщині повідомив, що сьогодні свій робочий день розпочав із зустрічі з екзархами Вселенського Патріарха Варфоломія та подякував їм за рішення Священного Синоду щодо автокефалії для української помісної православної церкви.

«Держава і Президент зробили майже все можливе. І ми молимося щоб зараз церковна влада, церковні ієрархи якнайшвидше підготувалися до Собору і це було зроблено», - зазначив Глава держави.

Водночас Президент додав, що після історичного рішення Синоду, вчора відбулося засідання Синоду РПЦ: «В черговий раз вони продемонстрували, що вони знаходяться під прямим і безпосереднім впливом Кремля і Федеральної служби безпеки».

«І після того, як на Раді безпеки РФ було прийнято рішення щодо захисту, звертаю увагу, російської православної церкви в Україні… Що я розглядаю як безпосереднє втручання у внутрішні справи України, і є елементом гібридної агресії.  І ми чітко розуміємо ті загрози, які є у зв’язку з цим. Синод російської церкви прийняв рішення про припинення євхаристичного діалогу зі Вселенським Патріархатом», - сказав Петро Порошенко.

При цьому Глава держави додав, що це свідчить лише про одне: «Вони самі себе наказали. Так само як і Росія внаслідок агресії проти України на сході нашої держави, внаслідок незаконної анексії Криму опинилася у тотальній міжнародній ізоляції. Так само і російська православна церква прийняттям цього рішення чого добилась? Ізоляції в світовому православ’ї. Позбавила себе можливості відвідувати Афон. Позбавила можливості вірних та єпископів служити в церквах по всьому світу. І ізолювала себе від вселенського православ’я».

«Україна у штучному конфлікті, що його із суто політичних міркувань роздмухують Кремль і російська православна церква, беззастережно, цілком і повністю стоїть на боці Матері-Церкви», - підкреслив Президент.

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Робоча поїздка Президента на Львівщину

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