Це дуже вдалий приклад консолідації навколо національних інтересів України – Президент подякував українській делегації у ПАРЄ

Президент Петро Порошенко провів зустріч в членами постійної делегації у Парламентській асамблеї Ради Європи.

«Я ініціював цю зустріч для того, що подякувати нашій парламентській делегації у Парламентській асамблеї Ради Європи за перемогу. Я думаю, що це є дуже вдалий приклад, коли всі політичні сили, або абсолютна більшість політичних сил консолідуються під час перебування у міжнародних політичних організаціях, таких як Парламентська асамблея Ради Європи, консолідуються навколо національних інтересів України», - сказав Петро Порошенко українським парламентарям.

За його словами, це дуже важливо, бо «сценарій росіян був у тому, щоб провести «тріумфальну російську осінь або російську весну» у Страсбурзі». Він додав, що вони хотіли показати, що «та поведінка, яку демонструє зараз Росія в усьому світі, але в першу чергу в Україні під час незаконної анексії Криму, під час агресії проти нас на сході нашої держави, вона є прийнятною і нікуди західні демократії не дінуться, проковтнуть і все можна вирішити грошима, в тому числі внеском чи не внеском у бюджет ПАРЄ російських грошей».

«Я думаю, що було дуже символічно продемонструвати, що не гроші все вирішують, що цінності для Європи є першим пріоритетом», - наголосив Президент, додавши, що українські парламентарі, перебуваючи у складі різних політичних груп ПАРЄ змогли мобілізувати рішення, яке чітко підтверджує ціннісний характер Ради Європи», - наголосив Петро Порошенко.

Глава держави особливо відзначив роль кожного народного депутата, який у складі парламентської делегації, працює у ПАРЄ. Він також окремо відзначив і роль українських дипломатів, які працюють у Парламентській асамблеї РЄ.

Президент зазначив: «Крок за кроком ми відновлюємо справедливість, яка дозволить нам повернути Донбас в Україну і Україну на Донбас, повернути Крим в Україну і Україну в Крим. І зробити низку дуже важливих речей для відновлення територіальної цілісності».

«Консолідацію, яка так чудово народилася і продемонструвала свою ефективність, треба зберігати», -також зазначив Петро Порошенко.

Президент розповів, що бачив ті кадри, які облетіли весь світ. «Важливо те, як це висвітлювали на російських телеканалах. Їм уже потрібен перекладач, бо слова українського Гімну для них як зброя наша найбільш ефективна. Я готовий це визнати, що український Гімн – це сильна зброя. А ваше виконання, не по вокальних даних – було абсолютно бездоганним», - сказав він.

За його словами, наші скоординовані дії привели до позицій, які не дали Росії забезпечити реванш: «Вони розгублені, вони не знають, що робити... Так само, як вони розгублені в питаннях церкви. Думаю, що це лише мобілізує нас на ефективні подальші кроки і наша координація принесе додаткові результати».

Президент також додав, що українська делегація у Страсбурзі мала можливість продемонструвати, що це не є і не буде лише проблемою України.