Це момент істини, який покаже ціну кожного політика і кожної політичної сили – Президент про закріплення у Конституції курсу на ЄС і НАТО

Президент Петро Порошенко переконаний, що народні депутати підтримають остаточне схвалення законопроекту щодо закріплення у Конституції курсу України на вступ до Європейського Союзу та НАТО.

«Я є оптимістом і щодо змін до Конституції. І впевнений в тому, що країна здатна відкинути будь-які протиріччя, навіть в умовах виборчого процесу. І сподіваюся, що післязавтра Верховна Рада в другому читанні підтримає поправки до Конституції, які зобов’язують українську владу забезпечити вступ України до обох потужних міжнародних союзів», - сказав Глава держави під час виступу на щорічному прийнятті компаній-членів Американської торговельної палати в Україні.

Петро Порошенко закликав депутатів зробити правильний вибір у цьому питанні. «Мені радили не згадувати сьогодні голосування, яке Верховна Рада України має здійснити у четвер, на цьому тижні, але я ще раз хочу закликати всіх, наголосивши на тому, як це важливо», - додав він.

Президент також зазначив, що його оптимізм базується на попередньому голосуванні, коли зазначені зміни до Основного закону підтримали 300 народних обранців. «На жаль, деякі політичні сили сьогодні заявляють про намір змінити точку зору, утриматися від голосування, тому що то їм тарифи заважають, то будь-що… Друзі, треба мислити глобально. Треба розуміти стратегію розвитку нашої держави», - підкреслив Петро Порошенко.

«Не виключено, що зараз Росія дуже активізується, щоб це зірвати. Але так само, як у неї це не виходило протягом останніх 4,5 років, я також сподіваюся, що це не станеться і зараз. І цей момент істини покаже ціну кожного політика і кожної політичної сили. І я впевнений, що єдність і праця українців спростовували будь-які очікування нашого північного сусіда, будь-які песимістичні прогнози. І я переконаний і твердо вірю в нашу перемогу», - наголосив Глава держави.

Петро Порошенко також нагадав, що вчора в одному із телевізійних ефірів висловив думку, що це голосування спрацює як військова система розпізнавання «свій-чужий» «для кожного народного депутата, для кожного політика, для кожного українця».