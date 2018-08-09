Це потужний внесок у нашу перемогу - Президент на відкритті виробничої лінії з виготовлення снарядів великих калібрів

Президент Петро Порошенко взяв участь у відкритті виробничої лінії з виготовлення артилерійських снарядів великих калібрів ДАХК «Артем» Державного концерну «Укроборонпром».

«Впевнений в тому, що на сьогоднішній день це потужний внесок у нашу перемогу, яка точно буде. Бо ми – українці, ми боронимо власну землю, ми боронимо власну державу, ми боронимо безпеку нашого народу», - звернувся Глава держави до робітників підприємства та учасників церемонії відкриття нової виробничої дільниці із виготовлення боєприпасів.

Петро Порошенко зауважив, що за чотири роки війни артилерія забезпечила надійну оборону української землі. Він нагадав, що ще у 2012 - 2013 роках стояло питання утилізації боєприпасів, але, на жаль, війна все дуже швидко змінила.

«По найбільш дефіцитним, найбільш ефективним боєприпасам, яких сьогодні потребують українські Збройні Сили, українська оборонна промисловість виконала замовлення ЗС, виконала моє завдання», - наголосив Президент.

Він нагадав, що у 2014 році звернувся до представників підприємств оборонної промисловості перевести виробництва на 2-х, а за потреби і 3-х змінну роботу, працювати без вихідних. «Але зробити все можливе для того, щоб змінити дуже ганебне ставлення до армії і до оборонної промисловості, яке ми спостерігали у попередні роки у багатьох представників української влади», - додав Президент.

Петро Порошенко також зауважив, що днями виповнилось десять років з дня російської окупації у Грузії: «Можу сказати, що і з російської агресієї проти України, і з тих подій десятилітньої давнини ми зробили свої висновки».

Президент також зазначив, що за його дорученням РНБОУ розробила цільову програму для запуску нового виробництва українських боєприпасів.

Водночас Петро Порошенко додав, що відкрити таке виробництво було нелегко. «Нам потрібне нове обладнання, яке у 2014 році нам просто фізично не продавали. Незважаючи на те, що держава, військовий бюджет, бюджет Міністерства економіки був виділений для того, щоб закупити нове обладнання. Всі дипломатичні зусилля Президента України, Міністерства закордонних справ для того, щоб отримати необхідні ліцензії, були спрямовані саме на це. Але я можу наголосити, що рівень довіри до України був настільки низький, настільки нерукопотискаємою була попередня українська влада, що ніхто нам не довіряв і ніхто обладнання не поставляв», - розповів він.

За словами Президента, Україна крок за кроком просувалася до цього, наполегливою роботою українських військових демонструючи як ми боронимо свою землю. Він зауважив, що генерали країн НАТО, які приїхали до нас бути радниками, особливо відзначали наскільки швидко український народ відновлює українські Збройні Сили.

«Ті ж самі процеси, але не так публічно відбувались і в оборонній промисловості», - також зазначив він, додавши, що з усього світу в Україну постачали найсучасніше обладнання подвійного призначення.

«Оборонній промисловості добре це відомо, бо значна частина цього обладнання встановлена зараз у цих цехах. Новітні станки, на яких виробляється «Вільха», прибули з Туреччини і вже працюють. Багато країн світу сьогодні постачають це унікальне обладнання, на якому працюють працівники оборонної промисловості України», - повідомив Петро Порошенко.

Водночас Глава держави підкреслив, що неможливо запустити виробництво боєприпасів без найціннішої складової - школи української оборонної промисловості, робочих рук українського оборонно-промислового комплексу. За його словами, сьогодні знані авторитетні працівники оборонної промисловості створюють ту школу, якої немає жодна країна в світі. «Сьогодні Київський політехнічний інститут, інші наукові установи готують саме для оборонної промисловості України найкращі кадри», - зазначив він.

«Можу сьогодні сказати українському народові - нам є чим пишатися», - наголосив Петро Порошенко.

«Пам’ятаєте, коли було проведено спецконфіскацію 1,5 млрд доларів, які були вкрадені у народа України поперередньою владою. Я сказав, що ці гроші буду працювати на Україну, на її народ, на її оборону, на її армію», - зазначив Президент.

За його словами, серед перших пріоритетів було будівництво гуртожитків для українських військових-контрактників. «До кінця цього року ми будемо мати гуртожитки майже для 23 тис. українських військовослужбовців-контрактників», - повідомив він.

Президент також підкреслив, що ці гроші були спрямовані на сільську медицину і нині по всій Україні будуються нові сільські медичні заклади, розвивається проект телемедицини.

Також було поставлено завдання, щоб частина цих грошей була спрямована в оборонну промисловість і на ці гроші було забезпечено створення комплексу із виробництва боєприпасів як артилеристських, так і реактивних. За його словам, у 2016 році була прийнята відповідна програма, у 2017-18 роках надійшло необхідне для цього обладнання.