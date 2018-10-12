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Це визнання і високе відзначення сміливості і стійкості українського патріота – Президент про присудження Олегу Сенцову премії Європарламенту ім.Сахарова

25 жовтня 2018 року - 15:14

Це визнання і високе відзначення сміливості і стійкості українського патріота – Президент про присудження Олегу Сенцову премії Європарламенту ім.Сахарова

Президент Петро Порошенко подякував Європейському Парламенту за рішення надати престижну премію Сахарова українцю Олегу Сенцову.

«Дуже вчасний і заохочуючий сигнал підтримки у вкрай драматичний момент життя українського патріота. Це визнання і високе відзначення сміливості і стійкості Олега, взірець для всього світу боротьби за справедливість, гідність, європейські цінності та права людини», - зазначив Глава держави в соціальній мережі Facebook.

Президент підкреслив: «Олег – приклад безкомпромісної боротьби, вірності переконанням, незважаючи на нелюдські репресії і тортури кремлівського режиму та цинізм російських можновладців. Увесь демократичний світ разом з Україною бореться за його свободу та життя».

«Впевнений, що це рішення Європейського парламенту наблизить момент звільнення Олега Сенцова», - додав Петро Порошенко.

 

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