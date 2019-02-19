Це визнання прогресу, який зробили українці – Президент у Філадельфії отримав відзнаку «Міжнародний державний діяч»

Президент зауважив, що 20 лютого - день особливого значення для кожного українця, адже 5 років тому була написана історія українським народом, який здобув перемогу над проросійським антидемократичним режимом. Глава держави додав, що сьогодні відвідав панахиду за Героями Небесної Сотні в Українській Православній Церкві Св. Андрія в Нью-Джерсі. «Це було дуже зворушливо і я ціную, що українська громада США та наші американські друзі поділяють наше горе і біль, а також надії і прагнення досягти мети, за яку було віддано їхні життя», - сказав Петро Порошенко. Він зауважив, що у Філадельфії, біля Дзвону Свободи і Зали Незалежності, відчуває велике зворушення і натхнення, а також величезну відповідальність за виконання цієї мети.

Глава держави процитував слова президента США Авраама Лінкольна про те, що «ми маємо забезпечити, щоб загиблі, ті, хто віддав життя за те, щоб ми могли жити вільно, не померли марно».

«Кремль не може зупинити прагнення до відновлення Радянського Союзу, а способи досягнення цієї мети є такими ж, якими вони були під комуністичними правителями. Методи, використані для Голодомору, червоного терору та інших злочинів, яскраво демонструють жахливі масштаби зневаги Кремля до людського життя і неповаги до громадянських прав і свобод», - сказав він. Президент наголосив, що за 5 років загинуло 13 тис. українців, систематично порушуються права кримських татар та інших українських патріотів на окупованих територіях, відбувається небезпечна мілітаризацію Криму, а також багато українських військовополонених.

Президент ще раз подякував за відзнаку: «Ми ніколи не будемо марнувати шанс зробити значний позитивний вплив на світові справи та забезпечити краще майбутнє для майбутніх поколінь. Наша шляхетна місія - досягти стійкого миру через підтримку свободи і демократії. Так як ви робите у Сполучених Штатах, як ми робимо в Україні і як ми разом робимо в світі».