Чекаю швидких результатів розслідування – Президент заслухав доповідь силовиків щодо ситуації на складах боєприпасів у Чернігівській області

Президент Петро Порошенко заслухав доповідь силових відомств у зв’язку з ситуацією, що склалась через вибухи на складах боєприпасів поблизу м.Ічня Чернігівської області.

За інформацію від Міністра оборони України, о 3:20 ранку 9 жовтня одночасно були підірвані три сховища арсеналу, а вже за 20 хвилин був здійснений підрив ще кількох сховищ.

За словами Стапана Полторака, на момент підриву склади були заповнені на 50% - найбільш дефіцитні та критично важливі для ЗСУ боєприпаси з 6-го військового арсеналу раніше були передислоковані на інші арсенали і бази з захищеним типом зберігання. Станом на 15:00 годину внаслідок детонації пожежею охоплено близько 30% всього арсеналу.

На даний час здійснюються заходи для локалізації та гасіння пожежі. Для цього вже використовуються 2 спеціальних протипожежних танки. Очікується прибуття на місце вибухів ще 3 танків найближчим часом.

«Я не планував цієї наради і менш за все я хотів би, щоб ми збиралися з подібних приводів. Прикро і боляче, що подібні історії, і в тому числі безвідповідальність конкретних осіб, кидають тінь як на військове керівництво держави, так і на керівництво спецслужб, затьмарюють сумлінну роботу дуже багатьох людей, які протягом останнього року самовіддано захищають Батьківщину на різних ділянках», - підкреслив Президент.

Глава держави наголосив, що очікує оперативного, однак відповідального розслідування надзвичайної події.

«Хочу окремо наголосити, що я чекаю швидких результатів розслідування. І дуже відповідальних», - сказав Петро Порошенко, звертаючись до присутніх на нараді Головного військового прокурора України Анатолія Матіоса та Першого заступника Голови Служби безпеки України Віталія Малікова.

Президент особливо акцентував, що ситуація, коли «одночасно маємо підриви трьох складів, а за 20 хвилин після того одночасно підриваються ще шість складів», на яких зберігалася не стрілецька зброя чи розкомплектовані боєприпаси, а саме реактивні системи залпового вогню, потребує ретельного розслідування.

«Враховуючи близькість до російського кордону, не випадково, що основною версією Служби безпеки України, Військової прокуратури є диверсія», - зауважив Верховний головнокомандувач.

«Я не хочу зараз намагатися влаштувати покарання заради піару. Розумію, що нам у спадок з радянських часів дісталася велика кількість боєприпасів і добре, що вони збереглися і досі. Добре, що оборонні міністри і комерсанти 90-х і «нульових» не встигли їх розпродати. Але на сьогоднішній день ми, на жаль, ще не маємо жодного сучасного складу, який би повністю відповідав би стандартам НАТО», - підкреслив Глава держави.

Президент особливо наголосив на притягненні до відповідальності винних в сьогоднішньому інциденті на 6-му військовому арсеналі поблизу міста Ічня та додав:«Ніхто з хапуг, з тих, хто своєю недбалістю допустив це, відновлений не буде».

Петро Порошенко зазначив, що мають бути проведені перевірки всіх, хто забезпечував охорону частини в ніч, коли сталися вибухи. «Щоб ми сьогодні повністю і ретельно вивчили цей досвід для того, щоб недопустити повторення атаки диверсійно-розвідувальних груп противника», - зауважив він.

«За підсумками розслідування внести пропозиції щодо притягнення до відповідальності відповідальних осіб», - поставив вимогу Глава держави.

За даними СБУ нині розглядається три версії причин надзвичайної події. Основна з них – вчинення диверсії з проникненням на територію складів диверсійної групи, друга – порушення правил пожежної безпеки чи зберігання боєприпасів і третя – навмисний підпал чи підрив з метою приховування нестачі бойових припасів.

Окрему увагу Президент приділив питанню забезпечення всім необхідним евакуйованих мешканців навколишніх сіл та населених пунктів та підкреслив важливість захисту людей.

«Будь-які потреби, допомога хворим, дітям – це зараз має бути нашим першим пріоритетом», - наголосив Петро Порошенко, доручивши Главі Адміністрації Президента перевірити пункти прихистку евакуйованих та забезпечення їх всім необхідним.

Голова Державної служби з надзвичайних ситуацій доповів Главі держави, що було евакуйовано населення з 30 населених пунктів у 16-тикілометровій зоні. Місцевим мешканцям надано необхідну допомогу, організовано харчування. Також у цих н.п. організовано охорону критичної інфраструктури, обмежено рух транспорту. Мобілізовано підрозділи ДСНС та спецтехніку для локалізації наслідків події.